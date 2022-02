La mise à jour de février de Back 4 Blood ajoute de nouvelles fonctionnalités

La mise à jour de février de Back 4 Blood a ajouté diverses nouvelles fonctionnalités et équilibres de gameplay, y compris une fonctionnalité Rester Ensemble qui permet aux joueurs de rester dans le même groupe après s’être jumelés dans Quickplay. D’autres ajouts incluent un mode Streamer, ainsi que de nombreuses corrections de bugs et des ajustements aux dégâts des armes et au mode campagne du jeu.

L’un des changements les plus notables est l’ajout de la fonctionnalité Stay Together (Rester ensemble). Auparavant, si vous aviez fait la queue pour un match Quickplay, il n’y avait pas de moyen facile de rester avec un groupe de joueurs aléatoires après la fin d’une partie. La seule façon de le faire serait d’envoyer des demandes d’amis et d’essayer de les inviter dans un groupe pour jouer à nouveau. Heureusement, Turtle Rock Studios a ajouté la possibilité de voter pour continuer à jouer ensemble à la fin d’une partie. Bonne nouvelle pour ceux qui ne veulent pas prendre la peine de demander via le chat vocal ou d’inviter des joueurs. De plus, les streamers peuvent enfin jouer au jeu sans risquer de problème de Copyright. En jouant avec le mode Streamer activé, le jeu désactivera toute musique écrite.

You're pretty cool. How about we Stay Together? Streamer Mode and Stay Together features are here! Check out our patch notes for more information on our February 2022 Update.

