Mise à jour : des photos de la nouvelle Galaxy N20 ont fuité

Les futures Note 20 et Note 20+ se dévoilent sur quelques clichés. En effet, selon les leaks de Pigtou et d’Onleaks, le haut de la gamme Note s’inspire ouvertement de ses grandes sœurs, la S20 et S20+ et Ultra. À première vue, le modèle Note 20+ sera équipé d’un immense écran AMOLED de 6,9 pouces.



Avec cette diagonale, la dernière-née de Samsung sera donc plus grande que la tête d’affiche actuelle de la gamme Note, la Note 10+. Pour la Note 20 simple, l’écran sera moins grand puisqu’au lieu des 6,9 pouces, celui-ci sera de 6,7 pouces.

Un bon rapport taille/écran

L’écran couvre en majorité la face avant de l’appareil. Sur la face arrière, on note un dos en verre et des tranches en alliage métallique. Le dos accueille « le dock » photo qui regroupe tous les modules. Cela donne un rendu visuel plutôt chargé. Selon les dernières rumeurs, on devrait retrouver les mêmes capteurs qui équipent la S20 Ultra pour armer ce concentré de technologie.



Pour rappel, la gamme Note de Samsung est lancée tous les ans à la même période, c’est-à-dire vers le mois d’Août. D’ici là, on en apprendra encore plus sur ce modèle, car les fuites d’informations vont bon train, comme d’habitude.

