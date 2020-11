Mise à jour des histoires effrayantes à raconter dans la suite sombre – / Film

Un officiel Histoires effrayantes à raconter dans le noir la suite est en développement, et selon le réalisateur André Øvredal, le film utilisera davantage ces dessins dégoulinants et terrifiants de Stephen Gammell qui ont rendu la série de livres originale si mémorable. À partir de maintenant, la suite semble être dans un schéma d’attente alors qu’Øvredal et la société rédigent un scénario, mais le cinéaste promet de puiser davantage dans l’art de Gammell que dans le premier film.

J’ai surtout apprécié le Histoires effrayantes à raconter dans le noir film. La plupart. En tant que grand fan des livres – ils étaient un très gros problème pour moi en tant qu’enfant – j’avais des attentes très élevées. Et pour l’essentiel, le réalisateur André Øvredal a livré. Cependant, le script – par Dan Hageman et Kevin Hageman – était un peu décevant. Je pense toujours que le film aurait dû adopter une approche anthologique, comme Spectacle d’horreur, plutôt que d’entasser un tas d’histoires dans un seul récit. Et je n’aimais pas non plus le fait que le scénario ait changé le contexte de nombreuses histoires – la version cinématographique de Harold, l’épouvantail terrifiant des livres, en est un excellent exemple. Le Harold dans le film n’a presque aucune ressemblance avec son homologue de livre, qui prend vie et peau un homme vivant.

Et même si j’ai apprécié les effets pratiques du film et leur tentative de recréer toutes ces œuvres d’art emblématiques de Stephen Gammell, il n’y en avait pas assez à mon goût. Heureusement, il semble que la suite résoudra ce problème. S’adressant à Collider, le réalisateur André Øvredal a déclaré: «J’ai tellement appris sur Histoires effrayantes, mais aussi sur Histoires effrayantes et je pense que nous allons puiser encore plus dans [illustrator Stephen] Le monde visuel de Gammell dans la suite que nous l’avons fait dans le premier film.

Quant à l’état du film lui-même, Øvredal a ajouté:

«Du point de vue de la production, nous sommes dans un schéma d’attente, mais pas vraiment parce que nous ne faisons que développer l’histoire et le script, ce qui prend du temps car il ne sert à rien de faire une suite à ce film à moins qu’il ne soit élevé et qu’il soit génial et c’est idéalement mieux que le premier film. »

Basé sur la série de livres classiques écrite par Alvin Schwartz, le premier Histoires effrayantes Le film suivait un groupe d’adolescents aux prises avec un livre maudit qui a donné vie aux histoires effrayantes de ses pages. Cela s’est terminé par la mise en place d’une suite, que Paramount a annoncé qu’elle développait en avril de cette année.

