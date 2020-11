Mise à jour des discussions sur le Brexit alors que les négociateurs expliquent aux dirigeants s’ils se dirigent vers un accord commercial Royaume-Uni-UE ce mois

Mercredi, les négociateurs du Brexit briseront leur silence sur les progrès des négociations commerciales entre le Royaume-Uni et l’UE en informant les dirigeants politiques de l’état d’avancement.Après 12 jours de pourparlers à Londres et à Bruxelles, Michel Barnier et David Frost prennent une journée pour briefer leurs administrations respectives – bien qu’ils ne devraient pas produire de «fumée blanche» à ce stade, selon des initiés. L’envoyé de l’UE, M. Barnier, s’adressera aux représentants des 27 États membres, tandis que Lord Frost rencontrera Boris Johnson et d’autres ministres. On s’attend à ce que les sessions soient le signe le plus clair à ce jour de la question de savoir si un accord commercial sera conclu ou non ce mois-ci.La lettre d’information sur la politique a coupé le bruit Les deux parties auraient fait des progrès depuis la reprise des négociations, mais pas assez pour annoncer une percée imminente. Le gouvernement britannique insiste sur le fait qu’il se prépare toujours à la possibilité que les négociations échouent sans parvenir à un accord sur un accord avant la fin de la période de transition le mois prochain. En savoir plus Que signifie Brexit sans accord? Conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’UE sans accord après que Boris Johnson ait averti « Davantage de travail » Les questions en suspens au cœur des négociations restent la pêche et la question de savoir si le Royaume-Uni devrait être empêché de revenir en arrière sur son régime réglementaire. Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré: «Nous n’avons pas encore trouvé de solution sur la pêche. Nous n’en sommes pas encore là, il reste encore beaucoup à faire. »Un porte-parole de M. Johnson a ajouté:« Nous ne pourrons progresser que si l’UE accepte la réalité selon laquelle le Royaume-Uni a le droit de contrôler l’accès à ses eaux. à la fin de cette année. Il existe des écarts importants qui subsistent entre nos positions dans les domaines les plus difficiles et il reste encore beaucoup à faire si nous voulons combler ces écarts. »Le ministre irlandais des Affaires étrangères Simon Coveney (Photo: Reuters) Simon Coveney, le ministre des Affaires étrangères de L’Irlande, a déclaré que des règles conçues pour empêcher l’une ou l’autre des parties de déréglementer afin de rivaliser avec l’autre dans les années à venir étaient essentielles à un accord, ajoutant: «Je crois comprendre que des progrès sont réalisés dans ce domaine, mais ils sont loin d’être encore conclus. »Dans un nouveau rapport, l’Institut pour le gouvernement a averti que lorsque la période de transition expirera le 31 décembre, ni le gouvernement ni les entreprises britanniques ne seront« pleinement préparés »aux changements auxquels ils seront confrontés. Le groupe de réflexion affirme que la perturbation des frontières est «inévitable» et affirme que Covid-19 a entravé les tentatives de se préparer au nouveau régime juridique. L’auteur du rapport Joe Marshall a déclaré: «En choisissant de ne pas prolonger la période de transition, le gouvernement s’est fixé et les affaires la tâche difficile de se préparer au Brexit parallèlement à une pandémie mondiale. Mais même si le gouvernement est en mesure de mettre de l’ordre dans sa propre maison, les entreprises auront du mal. »

