Mise à jour de Nokia 7.2 Android 10 lancée aux États-Unis

Nokia a commencé à déployer la mise à jour tant attendue d’Android 10 pour les appareils Nokia 7.2 (TA-1178) aux États-Unis. Oui, après une longue attente, il semble que la mise à jour d’Android 10 ait enfin commencé à rouler pour le Nokia 7.2 aux États-Unis. Selon la capture d’écran partagée sur Reddit, le dernier Android 10 pour le modèle Nokia 7.2 (TA-1178) est livré avec une taille de téléchargement de 1,55 Go avec le numéro de version V2.270.

La mise à jour Android 10 pour Nokia 7.2 (TA-1178) apporte également les derniers correctifs de sécurité d’avril 2020 avec une meilleure stabilité du système et des améliorations de l’interface utilisateur. Ci-dessous, vous pouvez consulter le journal des modifications complet de la dernière mise à jour d’Android 10 pour le Nokia 7.2 (TA-1178) publié aux États-Unis dans la capture d’écran ci-dessous.

La mise à jour Nokia 7.2 TA-1178 Android 10 est apparue aux États-Unis de r / Nokia

Plus tôt ce mois-ci, Nokia a lancé la dernière mise à jour Android 10 pour les modèles Nokia 7.2 avec les numéros de version TA-1196 et TA-1193.

Malheureusement, la mise à jour de ces modèles a provoqué le bogue du mode de récupération double SIM. Où un nombre limité d’appareils Dual SIM (TA-1196 ou TA-1193) ne démarraient pas correctement après la mise à jour.

Heureusement, Nokia reconnaît ce problème très rapidement et a déclaré que ce problème serait bientôt résolu. Cependant, il n’est pas encore clair que si ce problème a déjà été résolu ou non.

En regardant la section des commentaires sur le post Reddit. Nous avons constaté que de nombreux utilisateurs de Nokia 7.2 (TA-1178) étaient également touchés par les plantages aléatoires de l’application et l’appareil photo, et non par des problèmes de fonctionnement. Ce qu’ils pensent maintenant pourrait être corrigé avec la dernière mise à jour d’Android 10.

Pour rappel, Nokia a récemment lancé la dernière mise à jour d’Android 10 sur les appareils Nokia 8 Sirocco, Nokia 4.2, Nokia 3.2 et Nokia 2.2 en Inde et dans d’autres pays.