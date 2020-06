Mise à jour de la saison 10 d’American Horror Story: Ryan Murphy veut reprendre le tournage cet été

Jusqu’à présent, Disney a ressuscité 11 films d’animation – avec plus en cours – de leur coffre-fort et les a réinventés dans des films d’action en direct. Hercule est maintenant en ligne pour un remake Hercule raconte l’histoire mythique de la légende grecque qui est soulevée par des mortels après l’échec de la tentative de mettre fin à sa vie. La comédie musicale Disney amène le public dans un voyage fantastique dans les efforts d’Hercule pour rejoindre sa famille sur le mont Olympe et se montrer digne en tant que Dieu et véritable héros. Parce que nous avons hâte d’entendre qui pourrait être choisi pour le film Hercules, nous avons décidé de nommer quelques acteurs et actrices de renom qui conviendraient parfaitement à la collection de personnages de ce film Disney.

Mis à jour le 9 mai 2020 par Amanda Bruce: Disney a maintenant Dave Callaham (Wonder Woman: 1984) attaché pour écrire un script pour la version live-action d’Hercules, donc le casting du film n’est qu’une question de temps. Dans cet esprit, nous avons attribué quelques rôles supplémentaires à l’histoire, bien qu’il ne soit pas encore clair si le film sera une autre comédie musicale ou non.

15 Hermes – Ludi Lin

Hermès est le messager des dieux. Les représentations de la divinité en direct ont varié de lui en tant que sage âgé à un enfant rapide. Dans la version animée de Hercule, il se situe quelque part entre les deux. Espiègle, mais capable de conserver la faveur de dieux plus puissants, Hermès doit être à la fois charmant et capable, ce que Ludi Lin est définitivement. Il est apparu dans une série de rôles d’action, et c’est celui avec lequel il pourrait s’amuser.

14 Clio – Jasmine Cephas Jones

Les Muses sont une grande partie de l’histoire animée de Disney. Ils agissent comme un chœur grec, exprimant les pensées du public, mais exprimant également les pensées intérieures de beaucoup de personnages. Alors que les Muses travaillent principalement en tant que groupe unique dans le film, elles sont chacune inspirées par différentes divinités du mythe grec. Clio est la muse de l’histoire, ce qui convient au vétéran de Broadway, Jasmine Cephas Jones, qui est surtout connue pour son rôle de Peggy Schuyler dans Hamilton au public moderne. Elle pourrait certainement apporter une touche dramatique au personnage.

13 Melpomene – Amber Riley

Melpomene est la muse de la tragédie. Une grosse voix comme celle de Riley est parfaite pour quelqu’un qui serait probablement sujet à des ballades tristes dans un cadre musical. Si l’équipe derrière les films en direct choisit de ne pas faire du film une comédie musicale, mais inclut toujours les Muses, Riley a plus que prouvé ses talents d’actrice dans des projets comme Joie.

12 Terpsichore – Lizzo

Lizzo n’a pas une tonne d’expérience d’actrice, mais elle est une artiste née. Son style vocal est différent de celui des voix de Broadway parmi le reste des Muses, offrant la possibilité d’un son différent pour n’importe quelle musique qu’ils fournissent pour la bande sonore. L’énergie de Lizzo est également parfaite pour la muse de la danse. Elle est la seule des Muses à avoir réellement interagi avec Hercules dans la série animée qui suit le film, lui apprenant à danser, une séquence qui serait géniale à reproduire dans le film.

11 Thalia – Audra McDonald

Des cinq Muses, Thalia est la plus espiègle. Elle aime attirer l’attention sur elle-même, même si elle n’attire que l’attention du public. Une partie de cette recherche d’attention vient du fait qu’elle joue de la trompette, bien qu’elle ne soit pas l’une des muses associées à la musique. Au lieu de cela, elle est la muse de la comédie. Quelqu’un avec l’expérience de McDonald’s sur scène et à l’écran apporterait un timing comique fantastique au personnage.

dix Héra – Kate Winslet

Dans la version animée, Héra (la mère et l’épouse d’Hercule de Zeus) est affligée lorsqu’elle voit que son bébé a été pris. Dans la mythologie grecque, elle est connue comme la reine des dieux et la déesse du mariage et de la naissance. Kate Winslet est une actrice anglaise connue pour son équilibre et sa dextérité. Elle est une déesse à sa manière, c’est pourquoi elle s’intègre très bien dans le rôle d’Héra.

9 Zeus – Sylvester Stallone

Dans la religion de la Grèce antique, Zeus est connu pour être un Dieu du ciel, avec des pouvoirs pour contrôler la foudre et le tonnerre. Chris Hemsworth serait certes un candidat à ce rôle compte tenu de son expertise dans la gestion de l’éclair, mais il y a un autre acteur qui, selon nous, est mieux adapté pour assumer le rôle de Zeus. Sylvester Stallone est connu pour la Rocheux série, parmi de nombreux autres rôles acclamés. Non seulement il a le physique pour cela, mais la voix en plein essor de Stallone est exactement ce que les fans voudraient venir de Zeus.

8 Calliope – Jennifer Hudson

Cela fait un moment que nous n’avons pas vu Jennifer Hudson. Ce serait bien de la revoir sous les projecteurs, endossant le rôle de la vivace Calliope. Calliope est l’une des muses d’Hercule (également déesse des arts et proclamatrice des héros). L’un des derniers projets cinématographiques d’Hudson comprend le long métrage de 2018, Tous se lèvent. Bien que la propre renommée de Hudson ait commencé le Idole américaine, elle a reçu de nombreux prix (notamment un Oscar et un Golden Globe) pour la meilleure actrice dans un second rôle dans la comédie musicale de 2006 Filles de rêve. Ainsi, écouter Hudson ceinture «Zero to Hero» dans un film Hercules en direct est garanti pour donner des frissons au public.

7 Douleur – Jonah Hill

Dans le film d’animation, Pain est la créature ronde et rose dont le travail consiste à faire les enchères d’Hadès. En tête-à-queue avec son copain, Panic, Pain assume des tâches à demi sages pour son maître. Le premier procès qui lui est assigné est de se débarrasser du bébé Hercules. Lorsque cela échoue, lui et Panic sont réaffectés pour tromper Hercules dans ce qui est essentiellement un piège mortel avec le monstre géant à trois têtes … qui échoue également.

Jonah Hill a pris une variété de concerts d’acteur. Il a montré ses talents d’acteur principalement dans des rôles comiques, mais il s’est également montré digne d’usurper l’identité de personnages plus malveillants (comme son rôle de Donnie dans Le loup de Wall Street). Ces deux traits d’usurpation d’identité font de lui un choix idéal pour jouer l’un des copains de Hadès.

6 Panique – Michael Cera

La panique est un autre des serviteurs humbles de Hadès. Fidèle à son nom, Panic est dans un état de peur apparemment constant. Son personnage est également particulièrement maladroit, ce qui fait penser à un certain acteur. Michael Cera est vraiment un grand acteur. Il a entrepris des projets d’acteur pour la télévision et le cinéma, et son apparence est largement saluée dans chacun d’eux. Cera est également connu pour son personnage timide et maladroit, c’est pourquoi il est un candidat de choix pour reprendre le rôle de Panic dans une action en direct Hercule.

5 Hadès – Robert Downey Jr.

Il serait difficile d’imaginer quelqu’un d’autre que le légendaire James Woods jouer le rôle d’Hadès, le Seigneur des morts. Cependant, Robert Downey Jr. a ce flair comique subtil qui fonctionnerait parfaitement pour le méchant de Disney. Alors que Downey est connu pour ses rôles de premier plan, tels que ses prises sur Iron Man et Sherlock Holmes, il a définitivement prouvé qu’il pouvait exposer un placage plus impitoyable. L’objectif d’Hadès est de ruiner Zeus et son fils Hercules afin qu’il puisse naturellement diriger le monde. Il serait fascinant de voir Downey jouer le rôle d’un méchant pour un changement de rythme rafraîchissant.

4 Phil – Danny Devito

Cela pourrait enfreindre un peu les règles, mais la plupart des fans seraient d’accord, il serait presque impossible de remplacer Phil par un autre acteur autre. Danny Devito est la voix originale du dessin animé de bouc, et il n’y a aucune raison pour qu’il soit refondu pour le remake en direct. La personnalité et le tact de Devito ont fait de Phil un compagnon si aimable, quoique frustrant.

3 Meg – Natalie Portman

Megara (ses amis l’appellent Meg) est l’intérêt amoureux sans faille du dieu grec. Elle, cependant, a une alliance avec Hadès, que nous savons vouloir détruire Hercule. Malgré cela, Meg reste une fille indépendante qui refuse d’être la demoiselle en détresse.

Il y a juste quelque chose dans l’attitude définitive de Natalie qui semble prendre la personnalité de Megara sans effort. Portman a eu un succès monumental en tant qu’actrice dans des films tels que Star Wars, V pour Vendetta, Black Swan, et même dans des romcoms comme Sans attaches. Il n’y a aucun rôle que cette femme ne peut pas jouer, alors pourquoi ne pas ajouter un favori des fans de Disney à la liste?

2 Jeune Hercule – Tom Holland

Bien que Tom Holland ne soit pas connu pour ses rôles de chanteur (à moins que vous ne comptiez son « Umbrella »), il est toujours facile d’imaginer Holland comme un jeune Hercule. Comme le jeune héros, Holland semble être sujet aux accidents (surtout en ce qui concerne les secrets de Marvel), mais son ambition aux yeux écarquillés et sa fierté humble coïncident parfaitement avec le jeune personnage de Disney. Qui ne voudrait pas voir Holland dans un film Disney en direct?

1 Hercules – Chris Pratt

Bien que cela ne semble pas être le choix évident, Chris Pratt en tant que puissant Hercules pourrait apporter une touche moderne à ce conte ancien. Pratt a cette attitude joyeuse qui pourrait apporter une toute nouvelle profondeur au Dieu grec. Outre son rôle de Star-Lord dans le MCU, Pratt prête sa voix à un autre film de Disney, En avant. Situé dans un monde fantastique qui suit deux frères elfes adolescents dans leur quête de découverte de la magie, Pratt joue avec sa co-star MCU, Tom Holland. Peut-être que les deux pourraient discuter du rôle d’Hercule ensuite (indice, indice).

