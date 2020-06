Mise à jour Call of Duty Modern Warfare et Warzone Saison 4 : 45Go à télécharger

C’est la grande nouvelle du jour. La dernière mise à jour de Call of Duty débarque enfin ce jeudi 11 juin. Elle est disponible en France depuis 8h00, heure de Paris.

Une mise à jour « énorme » pour la saison 4

C’est un évènement très attendu pour les gamers du monde entier. Après un report suite au mouvement Black Lives Matter, Activision a finalement lancé la saison 4 de Call of Duty, Modern Warfare et Warzone sur PS4, Xbox One et PC, ce 11 juin.

Le patch complet 1.22 apporte de nombreux changements au jeu. La taille du fichier pour le patch a également été annoncée et c’est pour ainsi dire « énorme ». En effet, on parle de 32,5 Go sur PS4, 44,3 sur Xbox One et pas moins de 45Go de données sur PC. Cependant, une partie de la communauté indique qu’il existe un bug qui ramènerait la taille du fichier à télécharger jusqu’à 84go, notamment sur Xbox One. Et tous les gamers doivent pour l’instant récupérer tous ces fichiers de, pour accéder au jeu rapidement. Activision a déjà répondu à cette remarque et a indiqué que les développeurs travaillent dessus en ce moment. Mais au final, une fois la mise à jour installée, le jeu ne prendrait que 4 Go d’espace supplémentaire, suite à la décompression des fichiers.

Zoom sur les nouveautés de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone Saison 4

L’arrivées des nouvelles cartes multi-joueurs est sans aucun doute la partie la plus importante et la plus intéressante de la saison 4. Il est maintenant possible de retourner sur la carte Scraypard de Call of Duty et de se lancer sur Trench en Escarmouche et Barakett Promenade en Guerre Terrestre. De plus, de grands changements débarquent également dans le mode Warzone. Infinity Ward a introduit des événements en cours de match, et ceux-ci peuvent se produire à tout moment sans que l’on s’y attende. C’est le cas pour la variante de One in the Chamber, Team Defender et All or Nothing. Par ailleurs, le Battle Pass peut être débloqué en tant qu’Opérateur avec Price.

Des évènements in-game

Dans Warzone, il y a aussi les évènements in-game, dont le Jailbreak. A ce niveau, tous les joueurs éliminés et qui attendaient dans le Goulag peuvent revenir dans la partie. On est prévenu une minute avant chaque évènement Jailibreak. Un laps de temps que chaque joueur peut utiliser pour trouver une armure supplémentaire ou d’autres armes à feu. Un évènement in-game tel que le Jailbreak peut se produire à tout moment pendant un match Battle Royale. A chaque joueur de se tenir prêt pour l’affrontement. Il ne faut pas oublier que lorsqu’un Jailbreak se produit, ce ne sont pas seulement ses propres coéquipiers qui reviennent, mais des tonnes d’ennemis supplémentaires.

Grande promotion dans les Stations de Ravitaillement

Le second événement qui arrive durant un match s’appelle Fire Sale. Comme son nom l’indique, il s’agit de promotions à plus de 80% ou d’achats gratuits sur tous les articles dans les Stations de Ravitaillement. Le Fire Sale ne dure qu’une minute, ce qui obligera les joueurs à se ruer vers les stations pour avoir le plus d’armes à bas prix . Et le risque d’affrontement mortel es t très élevé. Enfin, l’événement Supply Choppers ajoute un hélicoptère lourdement blindé traversant carte. Pour l’abattre, il faudra une fusée et beaucoup de munitions. Et lorsqu’il sera détruit, l’hélicoptère lâchera du butin de haute qualité, dont trois drones, deux caisses blindées et des munitions, un masque à gaz, un lance-grenades et du cash. Il faut savoir que les Choppers de ravitaillement ne restent pas longtemps. Pour en profiter, ne pas hésiter à tirer tout de suite. Ne pas oublier de récupérer le butin et surtout faire attention aux ennemis qui sont de toutes parts, prêts à se jeter sur vous pour voler vos récompenses durement gagnées.