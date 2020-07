Mise à jour à venir sur l’application Amazon Alexa sur trois plates-formes

Alexa d’Amazon, l’assistant numérique qui a fait ses débuts sur le haut-parleur intelligent Amazon Echo original en 2015, est devenu le deuxième ou le troisième meilleur assistant en fonction de qui fait le classement. L’Assistant Google est généralement numéro un en fonction de l’exactitude de ses réponses et de sa compréhension des questions qui lui sont posées. Alexa et Siri d’Apple vont et viennent entre la deuxième et la troisième.

Selon AndroidPolice, Amazon a mis à jour l’application Alexa. Des modifications ont été apportées à l’écran d’accueil, où les utilisateurs peuvent accéder rapidement aux fonctionnalités fréquemment utilisées de l’application. L’essentiel est qu’après sa mise à jour, l’application est plus rapide et plus facile à utiliser. C’est à cause des raccourcis qui apportent à l’écran d’accueil des éléments tels que les alarmes, les chansons récemment jouées, les listes de courses, etc. Un nouvel onglet «Plus» en bas de la barre de navigation ouvre un certain nombre d’autres fonctionnalités telles que (par ordre alphabétique) des rappels, des routines, des compétences et d’autres paramètres. Au fur et à mesure que l’application apprend comment un utilisateur aime l’utiliser, des informations plus personnelles et plus précises apparaîtront à l’écran.

La mise à jour de l’application Amazon Alexa arrive sur iOS, Android et FireOS

La mise à jour sera diffusée au cours du mois prochain pour les utilisateurs d’Android, iOS et FireOS. Au moment où le mois de septembre arrive, les utilisateurs de chacune des trois plates-formes devraient utiliser la version mise à jour de l’application Alexa. Avec l’application, vous pouvez gérer votre haut-parleur intelligent Echo, lire de la musique en streaming, contrôler les appareils intelligents de la maison, activer les compétences Alexa, écouter les dernières nouvelles et la météo, obtenir les derniers cours boursiers, les résultats sportifs, etc.