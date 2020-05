Mirzapur Saison 2: annonce de la date de sortie et mises à jour actuelles révélées

– Publicité –



Mises à jour de la saison 2 de Mirzapur:La série Web est l’un des actes les plus satisfaisants d’Amazon Prime Video de 2018. Comme nous le comprenons, Mirzapur est basé en Inde, et c’est l’ensemble des plus grands films internationaux en provenance d’Inde. Nous avons déjà vu des Jeux sacrés se dérouler particulièrement bien, et Mirzapur est une aile différente des jeux indiens.

Annonce de la saison 2 de Mirzapur

Par conséquent, il semble que l’Inde prépare beaucoup de performances à partir d’ensembles de streaming. La première saison de Mirzapur a été publiée en novembre 2018, et elle a doublé en jours. Les gens attendaient la prochaine saison de Sacred Games, bien qu’ils aient remarqué quelque chose en rapport avec Amazon Prime, qui les a surpris!

Après avoir terminé la première saison de Mirzapur, les supporters se demandaient s’il y aurait une saison différente ou non! Nous sommes donc là pour vous présenter tous les messages disponibles sur la prochaine saison!

Quel sera le complot de Mirzapur saison 2?

Tout d’abord, Ali Fazal a précédemment confirmé que la deuxième saison était en cours de présentation. Par conséquent, les fans sont ravis après avoir écouté qu’il y aura une autre saison du programme. Nous n’aurons pas à rester extrêmement silencieux pour avoir reconnu une autre saison détenant le dangereux criminel Guddu Pandit.

Qui revient de la saison 1?

De plus, la majorité des parties moulées devraient livrer pour la prochaine saison. Ali Fazal interprétera Guddu Pandit et Rajesh Talling interprétera le père de Guddu, Ramakant Pandit. Nous pourrions voir Divyendu Sharma comme Munna et Pankaj Tripathi comme son papa Akhandanand Tripathi (Kalin Bhaiya). De plus, Bablu, qui est joué par Vikrant Massey, peut également tourner! Par conséquent, ce sera un divertissement de regarder le drame du crime de classe gangster à plusieurs reprises!

Le relanceur de Mirzapur, Farhan Akhtar a également confirmé qu’il y aura une deuxième saison pour le programme, et la conclusion de la première saison informe désormais qu’il y aura plus d’une saison. Farhan Akhtar’s, comme il l’a également déclaré à propos de la deuxième saison en décembre 2018.

