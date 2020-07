Miroslav Klose tire une conclusion positive après la première unité en tant qu’assistant de film

Le buteur du record de la Coupe du monde, Miroslav Klose, veut rester fidèle à l’offensive dans son nouveau rôle d’entraîneur adjoint du Bayern Munich, champion du record. « Je pense que je me concentrerai sur les attaquants, mais je définirai cela plus précisément avec Hansi Flick », a déclaré Klose à la télévision du club après sa première session en tant qu’assistant de l’entraîneur-chef Flick.

Klose, âgé de 42 ans, s’occupait pour la dernière fois des U17 du Bayern pendant deux ans et est passé à la nouvelle saison en tant que troisième assistant aux côtés d’Hermann Gerland et de Danny Röhl dans l’équipe d’entraîneurs professionnels.

« Je dois dire que les premières impressions sont la façon dont je les ai vus de l’extérieur pendant longtemps », a déclaré Klose: « Ces émotions, ce plaisir, ce travail concentré, je l’ai retrouvé aujourd’hui. Il y a des gars fantastiques et J’espère que cela continuera de la même manière. «

Parallèlement à son travail avec le leader de l’industrie, Klose termine actuellement le cours de formation des professeurs de football de la DFB. Le champion du monde 2014, qui mène la liste des meilleurs buteurs de tous les temps aux Championnats du monde avec 16 buts, veut être un «entraîneur ouvert et communicatif» pour ses joueurs. « Je veux d’abord connaître les joueurs et leur permettre de me connaître. Cela prendra du temps, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. »