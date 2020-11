‘Miracle Workers’, ‘Onyx Equinox’, ‘The Boys’, ‘Black Narcissus’, ‘Paper Girls’, ‘Are You Afraid of the Dark?’, Un enseignant, et plus – / Film

Dans cette édition de TV Bits:

Travailleurs miracles la saison 3 se passe au TBS.

Regardez une bande-annonce pour Équinoxe d’onyx.

Les garçons les bloopers de la saison 2 sont maintenant en ligne.

Le remake télévisé de Narcisse noir obtient une nouvelle bande-annonce.

Amazon annonce un casting pour Filles de papier.

Regardez un teaser pour As-tu peur du noir saison 2.

Un enseignant remorque aimerait vous donner une retenue.

TBS a commandé une troisième saison de la série d’anthologies Travailleurs miracles. Chaque saison du spectacle ne saute pas à une période différente, et cette dernière saison trouvera des étoiles Daniel Radcliffe, Steve Buscemi, Géraldine Viswanathan, et Karan Soni dans le vieil ouest américain. Voici le synopsis:

Situé en 1844, la nouvelle saison de Travailleurs miracles suivra un prédicateur idéaliste d’une petite ville (Radcliffe) qui fait équipe avec un hors-la-loi recherché (Buscemi) et une épouse libérée des prairies (Viswanathan) pour conduire un train de wagon vers l’ouest sur l’Oregon Trail à travers un paysage américain qui, tout comme aujourd’hui, est plein de promesses et de périls.

Dan Mirk et Robert Padnick seront les showrunners.

Voici une bande-annonce pour Équinoxe d’onyx, où «le voyage pour sauver l’humanité ne va pas être facile pour Izel et ses amis Yaotl, un émissaire jaguar de Tezcatlipoca, le puissant guerrier Zyanya, les jumeaux Yun et K’in et la prêtresse Xanastaku.» Et même si cela est animé, les gens derrière la série veulent que vous sachiez que c’est très sombre et violent. « Les téléspectateurs de Équinoxe d’onyx peut s’attendre à une histoire pour adulte, à la fois en termes d’action à l’écran et des thèmes que nous abordons tout au long de la série », a déclaré Sofia Alexander, créatrice et showrunner. «Nous allons voyager avec Izel car il est forcé de sauver un monde dans lequel il ne croit pas avoir sa place, se retrouvant face à face avec les ténèbres du monde et en lui-même. La série arrive sur Crunchyroll le 21 novembre.

Saison 2 Bloopers parce que vous méritez un régal aujourd’hui… et peut-être un verre de lait? pic.twitter.com/qcFte1iFGC – Les garçons (@TheBoysTV) 27 octobre 2020

Ci-dessus se trouve la bobine de blooper pour le spectacle Les garçons, Plus précisément Les garçons saison 2. je suis ne pas fan de cette émission (j’ai écrit à ce sujet ici), mais je sais que je suis minoritaire à ce sujet. Alors si tu creuses Les garçons, vous aurez sans aucun doute la vidéo ci-dessus. Prendre plaisir!

Je continue d’être un peu déconcerté par l’adaptation FX de Narcisse noir. Je ne suis pas anti-remake par nature, mais l’idée d’essayer de retrouver la magie de Michael Powell et Emeric Pressburger sous forme de mini-série FX semble peu judicieuse. La série se déroule à Mopu, Himalaya, 1934, où «Un palais éloigné au sommet d’une falaise autrefois connu sous le nom de« Maison des femmes »recèle de nombreux sombres secrets. Lorsque les jeunes religieuses de Sainte-Foi tentent d’y établir une mission, ses mystères obsédants réveillent des désirs interdits qui semblent voués à répéter une terrible tragédie. La série en trois parties arrive sur FX 23 novembre.

D’Amazon Filles de papier, basé sur la populaire série Image Comics, il suffit de lancer un appel de casting ouvert, que vous pouvez lire ci-dessous (via CBR). L’histoire suit «quatre jeunes filles qui, alors qu’elles livraient des journaux le lendemain de l’Halloween en 1988, sont involontairement prises dans un conflit entre des factions en guerre de voyageurs dans le temps, les envoyant dans une aventure à travers le temps qui sauvera le monde. En voyageant entre notre présent, le passé et le futur, ils rencontrent des versions futures d’eux-mêmes et doivent maintenant choisir d’embrasser ou de rejeter leur destin.

ERIN TIENG – Le personnage représenté est une femme sino-américaine, 11-14 ans pour jouer 12 ans, parle le mandarin. Mall bangs et un sourire impatient. Son père est décédé peu de temps après que sa famille a immigré en Amérique, forçant Erin à grandir rapidement. En tant qu’enfant aînée, elle est devenue la gardienne de sa sœur cadette et de sa mère non anglophone. La nouvelle route papier d’Erin est sa première occasion d’être comme les autres enfants et d’avoir du plaisir et des amis. Lorsqu’elle commence involontairement son premier jour le «Jour de l’enfer», elle obtient plus que ce qu’elle veut quand elle et ses nouveaux amis tombent sur des factions en guerre de voyageurs dans le temps et sont emmenées vers le futur… .SERIES REGULAR

TIFFANY QUILKIN – Le personnage représenté est une femme noire, 11-14 ans pour jouer 12. Elle est la seule enfant de parents orientés vers la réussite et les pressions pour être les meilleurs sont intenses. Bien qu’elle soit folle intelligente et un peu experte en mathématiques, sa plus grande peur est de ne pas être à la hauteur de son génie et d’être découverte comme une fraude totale. Tiffany est un peu seule car elle n’a pas beaucoup d’amis et surcompense en essayant d’être une experte en tout, ce qui en fait la première fille de papier à prendre Erin sous son aile pour lui montrer les ficelles de son premier jour … SERIES REGULAR

MAC COYLE – Le personnage représenté est une femme, 11-14 ans pour jouer 12. La Paper Girl originale, elle déchire dans les rues sur son BMX, une cigarette cachée derrière son oreille. Élevée dans une maison abusive, elle a hérité de la route du papier de son frère aîné qui lui a appris tout ce qu’elle sait, y compris comment fumer et gagner une bagarre en jouant à la sale. Elle a appris à survivre à la dure. Sa ténacité est le seul outil dont elle dispose pour faire face aux menaces qui se présentent à elle… .SERIES REGULAR

KJ BRANDMAN – Le personnage représenté est une femme, 11-14 ans pour jouer 12. Un bon pied plus grand que le reste des filles. Elle est de la famille la plus riche de la ville. Sa mère adorerait qu’elle soit une bonne petite fille qui aime les robes et le rose. Malheureusement, KJ n’a jamais aimé aucune de ces choses. Elle aime le sport et trouve que le hockey sur gazon est un bon endroit pour surmonter toutes les frustrations qu’elle ne peut pas exprimer pleinement. Elle est gardée, protège une nature sensible et n’aimerait rien de plus que de se sentir à l’aise et acceptée dans sa propre peau. »… SÉRIE RÉGULIÈRE

Une toute nouvelle société de minuit se réunira autour du campire pour raconter des histoires effrayantes pour As-tu peur du noir saison 2. La renaissance de l’émission classique de Nickelodeon trouve désormais qu’un «nouveau groupe d’enfants raconte une histoire terrifiante sur une malédiction qui a été lancée sur leur petite ville balnéaire, hantée par un tout nouveau méchant nommé Shadowman.» Le casting et les personnages, par bande dessinée, comprend Luke, joué par Bryce Gheisar; Jai, joué par Arjun Athalye; Hanna, joué par Béatrice Kitsos; Gabby, joué par Malia Baker; Seth, joué par Dominique Mariche; et Connor, joué par Parker Queenan. As-tu peur du noir la saison 2 arrivera sur Nickelodeon en 2021.

Enfin, voici Un enseignant, une émission qui ne manquera pas de générer une controverse. Dans la série limitée FX, «Un enseignant examine les complexités et les conséquences d’une relation illégale entre une enseignante, Claire, et son élève du secondaire, Eric. Insatisfaits de leur propre vie, Claire et Eric découvrent une évasion indéniable l’un dans l’autre, mais leur relation s’accélère plus vite que prévu et les dommages permanents deviennent impossibles à ignorer. Kate Mara, Nick Robinson, et Ashley Zuckerman star de la série, qui arrive sur FX 10 novembre.

