Minnesota RØKKR banc GodRx, promouvoir Exceed à la liste de départ

Le RØKKR du Minnesota, qui a sans doute eu la deuxième mi-temps la plus difficile à l’inauguration Appel du devoir Saison de la Ligue, apportent un changement à leur alignement avant les séries éliminatoires de la CDL.

Le RØKKR a remplacé Adam «GodRx» Brown par le remplaçant Kaden «Exceed» Stockdale, l’entraîneur-chef Brian «Saintt» Baroska et l’entraîneur adjoint Jacob «REPPIN» Trobaugh ont annoncé aujourd’hui. Les entraîneurs ont expliqué la décision dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du RØKKR.

Saintt et REPPIN ont déclaré que la décision avait été prise pour augmenter le rythme auquel l’équipe joue. Ils ont dit que GodRx était leur joueur le plus lent, et malgré ses performances stellaires dans la première moitié de la saison, l’équipe a besoin d’un joueur plus rapide pour rivaliser efficacement contre le reste de la ligue.

Jusqu’à ce changement d’alignement, le Minnesota était l’une des quatre équipes de la ligue à ne pas faire de changement permanent d’alignement cette saison. Bien qu’Exceed ait disputé un match en tant que partant à la place d’Alex «Alexx» Carpenter en raison d’une blessure en juillet, l’alignement de l’équipe était resté le même depuis le début de la saison.

Les entraîneurs ont dit qu’ils avaient réalisé qu’ils avaient besoin de faire un changement après avoir remporté une seule carte lors de la Toronto Home Series de la fin de semaine dernière. Bien que le Minnesota ait affronté les Atlanta FaZe et Florida Mutineers, respectivement première et troisième têtes de série, ils ont déclaré que le rythme et «l’énergie» d’Exceed amélioreraient l’équipe en séries éliminatoires.

Avant le passage du CDL à un format en ligne en raison de la pandémie mondiale COVID-19 en mars, le RØKKR occupait la quatrième place du classement de la ligue. Depuis lors, cependant, l’équipe n’a remporté que cinq des 17 matchs qu’elle a disputés en ligne. De plus, le Minnesota a perdu ses huit derniers matches, sa plus récente victoire ayant lieu le 22 mai lors des Seattle Home Series.

En raison de leurs mauvaises performances en ligne, le Minnesota a terminé la saison régulière avec la huitième tête de série et affrontera les Subliners de New York au cinquième rang au premier tour des éliminatoires de la CDL.

