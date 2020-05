Minions, la montée de la marchandise Gru arrivera dans les rayons, obtenez les dernières mises à jour

– Publicité –



Le nouveau Minions, intitulé Minions: The Rise of Gru, devait auparavant être publié aux États-Unis le 3 juillet 2020 par Universal Pictures. Mais, maintenant, le film a été retardé d’un an, c’est-à-dire qu’il sortira l’année prochaine en 2021 juillet en raison de l’épidémie de virus corona. La nouvelle pandémie de COVID-19 a affecté l’ensemble de l’industrie mondiale du divertissement.

Mais, la bonne nouvelle est que la marchandise Minions: The Rise of Gru sera toujours dans les rayons des magasins ce printemps pour les fans. Les fans des Minions, principalement les enfants, peuvent acheter la marchandise une fois le verrouillage levé. Mais, une chose, nous ne sommes pas sûrs que le verrouillage sera supprimé.

– Publicité –

Selon certaines sources, il y aura des Minions pour les fans de toutes tailles. Ils peuvent même entrer de grande taille, de très grande taille à des tailles encore plus petites pour les enfants. Just Play a également décidé de fournir un assortiment massif de types de jouets variés qui ont également une représentation solide de la nature de ces personnages. La majorité d’entre eux seront disponibles du 1er au 15 mai chez la plupart des détaillants américains, cependant, certains d’entre eux seront exclusifs à Target, Walmart ou Amazon selon.

Les tout nouveaux ensembles Minions: The Rise of Gru viennent d’être révélés le mois dernier, avec leurs deux ensembles désormais également disponibles à l’achat sur LEGO.com75549 Unstoppable Bike Chase et 75551 Brick-Built Minions pour les fans.

Revenons maintenant aux mises à jour actuelles sur la création de la deuxième partie de Minions. Un très grand merci à Universal Pictures pour avoir sorti une bande-annonce officielle en février de cette année pour les fans de Minions: The Rise Of Gru. La bande-annonce de la deuxième partie montre également les débuts des Minions avec un cambrioleur en herbe très audacieux dans le Gru de Steve Carell.

– Publicité –