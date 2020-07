Mini revue: Rocket Arena – Le mauvais prix tue ce tireur compétent

Electronic Arts a sorti un nouveau jeu PlayStation 4 plus tôt cette semaine et il y a de fortes chances que vous ne saviez même pas qu’il existait. Rocket Arena est une expérience multijoueur en ligne 3v3 apparemment conçue pour la foule plus jeune de Fortnite qui prend Quake’s saut de fusée et conçoit un jeu autour d’elle. C’est peut-être un concept assez cool, mais une structure de prix douteuse empêchera celui-ci de toucher le grand public.

Rocket Arena emprunte beaucoup à Overwatch, avec 10 héros différents au choix, chacun possédant ses propres capacités et armes. Les artefacts déverrouillables contenant des augmentations de statistiques peuvent être utilisés pour personnaliser un personnage et le personnaliser, puis il est temps de goûter aux quatre modes du jeu. Team Deathmatch est un pilier tandis que Rocketball, Treasure Hunt et Mega Rocket fournissent des objectifs sur lesquels se concentrer. Quelle que soit la tâche principale, cependant, vous vous retrouverez toujours en train de sauter de la fusée autour de l’endroit et d’aligner les projectiles pour vous assurer qu’ils entrent en collision avec leur cible désignée. Les modes eux-mêmes sont tous parfaitement compétents à part entière, mais il n’y a pas assez ici pour supporter plus de quelques heures de plaisir. Sauter en roquette et faire exploser un adversaire dans le ciel s’accompagne toujours d’une dose rapide de satisfaction, mais l’expérience globale commence à s’épuiser beaucoup plus rapidement que ce à quoi nous nous attendions.

Le jeu aura également du mal à maintenir une base de joueurs importante au prix de 24,99 £ / 29,99 $. Rocket Arena aurait eu une bien meilleure chance de réussir en tant que titre free-to-play, surtout quand il démarre avec un magasin déjà équipé d’une monnaie premium. Skins, modèles cosmétiques et sentiers de retour – vous connaissez maintenant l’exercice. Cependant, l’aspect le plus audacieux de tout cela est que les joueurs sont actuellement invités à Pré-commander un Battle Pass. Ce doit être une première.

Malgré la poignée d’heures agréables que Rocket Arena a à offrir, ce n’est pas un investissement à considérer. Avec des microtransactions déjà opérationnelles et opérationnelles à côté d’un prix élevé, il est probable qu’il se retrouvera sans base de joueurs avant trop longtemps. Le saut de roquette ne peut aller jusque-là.