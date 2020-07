Mini examen: Superliminal – Une nouvelle perspective sur les intrigues à la première personne est à petite échelle

Comme on vous le rappelle constamment, la perception est la réalité dans Superliminal. Comme d’autres casse-tête à la première personne, un concept unique et hallucinant est au centre de l’attention, et cette fois, tout est question d’échelle et de perspective. Les objets sont tels qu’ils devraient être avant que vous les ramassiez, mais la profondeur disparaît une fois que vous le faites. Pour emprunter un exemple à Père Ted: dans ce jeu, le mouton est à la fois petit et loin.

Le bloc de construction d’un enfant peut avoir la taille d’un pois ou d’une maison selon votre point de vue. La plupart des énigmes tournent autour de cette idée d’augmenter ou de réduire les choses en fonction de l’endroit où vous vous trouvez. C’est un concept difficile à exprimer avec des mots, mais comme Portal, il commence à avoir un sens après avoir joué un certain temps. Les choses sont aussi grandes ou aussi petites qu’elles en ont l’air, et une fois que cela clique, le jeu vous lance toutes sortes d’énigmes folles et d’environnements bizarres. Les premiers exemples incluent l’utilisation d’une pièce d’échecs pour appuyer sur un bouton apparemment inaccessible, ou l’utilisation de dés pour former un escalier vers une plate-forme plus élevée.

Cependant, il y a plus que de simples casse-tête. Un récit discret se déplace avec vous, s’inspirant à nouveau du casse-tête séminal de Valve, mais en faisant suffisamment pour rester autonome. Tonalement, le jeu passe de la lumière à l’obscurité, plongeant ses orteils dans la comédie et l’horreur dans une égale mesure. Il y a des moments étonnamment tendus tout au long de la courte durée d’exécution. Cet élément de l’histoire prend un peu le dessus à mesure que vous approchez de la fin, et même s’il est dommage que les énigmes perdent de la vitesse, tout se termine par un message étonnamment profond. Cela ne poussera peut-être pas son concept de base au maximum, mais l’expérience globale est charmante et agréable.