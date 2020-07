Mini examen: Fairy Tail – L’adaptation fidèle à l’anime est un plaisir pour les fans

Fairy Tail suit l’intrigue de l’anime, qui se déroule de la fin de l’arc de l’île Tenrou à environ la fin de l’arc Avatar. Pour les non-initiés, cela couvre environ 160 épisodes à partir d’environ 122. Vous feriez donc bien mieux d’aller dans Fairy Tail avec déjà une certaine connaissance de la propriété, mais il existe une encyclopédie en jeu avec des rappels d’intrigue et un glossaire de termes qui aideront à familiariser l’inversé. Bien que Fairy Tail rechape le vieux terrain et le fait pour la plupart très bien, certains points sont ignorés par souci de brièveté et la profondeur émotionnelle est souvent perdue en conséquence.

De par sa propre existence, Fairy Tail se prête au genre RPG. Dans le hall de guilde de Fairy Tail, vous pouvez répondre aux demandes et entreprendre des voyages avec certains des personnages les plus appréciés de la série, créant ainsi une équipe de cinq personnes maximum pour répondre aux exigences de la mission. Malheureusement, ces demandes sont très répétitives et reposent uniquement sur les combats. Il y a quelques moments où l’exigence peut être de chasser un ennemi ou d’éviter quelqu’un, mais au lieu de vous faire participer à ces actions, vous les voyez se dérouler dans des cinématiques et reprendre le contrôle de l’action à temps pour une autre bataille. Cela peut amener la majeure partie du jeu à se sentir viciée assez rapidement.

Cependant, le combat au tour par tour en lui-même est une tâche agréable. Les personnages ont des attaques magiques basées sur leurs propres capacités de sorcier, alors là où le sorcier de glace Gray peut invoquer un marteau à glace pour pulvériser ses ennemis, la tueuse de dragon du ciel Wendy les fera tourner dans une tornade. Chaque attaque a sa propre gamme d’effets et son propre niveau de puissance, et peut parfois imposer des afflictions de statut aux ennemis ou des bonus aux alliés. C’est agréable de voir comment les pouvoirs des différents personnages fonctionnent au combat ainsi que la façon dont ils peuvent se combiner pour infliger des dégâts tout-puissants à vos ennemis sans méfiance.

Il y a aussi un élément social dans le jeu car vous pouvez améliorer les rangs sociaux entre les personnages une fois qu’ils ont effectué suffisamment de missions ensemble, ce qui permet de débloquer de nouvelles compétences qui peuvent être utilisées au combat ou plus de bonus pour ces personnages. Fairy Tail continue même lorsque le scénario est terminé; il y a beaucoup à améliorer dans la guilde, et une multitude de personnages à classer, débloquant de nouveaux contenus et cinématiques. Cela, combiné à un système de combat agréable, fait de la dernière expérience de Gust une expérience solide pour les fans d’anime.