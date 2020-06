Minecraft: The Movie – Quelle sera l’intrigue du film Overworld?

Mojang Studios est le développeur du jeu vidéo sandbox, Minecraft. Markus « Notch » Persson l’a créé en langage de programmation Java. Il est sorti en tant qu’alpha public pour PC en 2009. Plus tard, il est officiellement sorti en novembre 2011. Il s’agit sans aucun doute du jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. De plus, les joueurs du monde entier l’adorent également. Minecraft: The Movie devrait également être également appréciable.

Quand Minecraft: The Movie arrivera-t-il sur les écrans?

Minecraft: The Movie – un film d’action suédo-américain à venir basé sur le jeu vidéo. Allison Schroeder est l’auteur du film et Peter Sollett est le réalisateur. Warner Bros. Pictures a prévu qu’il sortira le 4 mars 2022. Il recevra une sortie IMAX.

Rendez-vous! Ils sont importants, car ils nous permettent d’effacer nos calendriers pour des événements passionnants, non, MONUMENTAUX. Comme le prochain film Minecraft, qui en a enfin un! 4 mars 2022. Juste au coin! Quelques détails supplémentaires ici: https://t.co/JfIEBYpptc pic.twitter.com/CstpQVKPdY

Notch a fait la déclaration pour Minecraft: le film a été fait le 28 février 2014. Il a posté sur Twitter le partenariat de Majong avec Warner Bros. Les scripts ont débuté le 2 mars 2014.

Quelqu’un essaie de divulguer le fait que nous travaillons avec Warner Brothers sur un film Minecraft potentiel. Je voulais être la fuite!

Quelle sera l’intrigue de Minecraft: The Movie?

L’intrigue de Minecraft: The Movie centre une adolescente. Elle, avec son groupe improbable d’aventuriers, aura la responsabilité de sauver leur magnifique Overworld du méchant Ender Dragon. La créature maléfique se met en route pour détruire le monde des blocs. Ses intentions diaboliques prévoient de détruire l’Overworld tout entier.

Ainsi, l’adolescente et son équipe partiront à sa recherche pour le vaincre et sauver tout le monde des impacts négatifs.

Image: YouTube Le dragon Ender maléfique

Y a-t-il d’autres mises à jour?

Depuis sa déclaration officielle, il y a eu un minimum de mises à jour concernant Minecraft: The Movie. Ainsi, il n’y a aucun indice ou prédiction apparente sur qui servira de casting dans le prochain film. Cependant, en novembre 2016, il y avait des nouvelles de Steve Carell étant la star du film. Plus tard, il a été révélé qu’il avait quitté le projet en raison de certains conflits d’horaire.

Steve Carell (Photo par GP Images / Getty Images pour TIFF) Image: IMDb

De plus, il n’y a pas eu beaucoup de tournages depuis son annonce. Cela était dû à la flambée de pandémie de coronavirus au niveau international.

Nous pourrons bientôt obtenir certaines des autres mises à jour dès que le tournage reprendra. Tout ce que nous pouvions faire jusque-là, c’est juste attendre quelques nouvelles.

Conclusion:

Minecraft: The Movie est au coin de la rue pour frapper les écrans. Le public espère qu’il pourrait être aussi excitant et aventureux que leur jeu vidéo préféré. Les créateurs pourraient bientôt nous mettre à jour avec le teaser et d’autres détails.