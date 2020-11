Minecraft reçoit le DLC Star Wars, y compris Baby Yoda

Majong a un DLC Star Wars pour Minecraft qui comprend le contenu des différents films et séries, y compris la série Disney Le mandalorien.

Le DLC se compose de Un nouvel espoir, L’empire contre-attaque, Le retour du Jedi et Le mandalorien, y compris bébé Yoda. Ceux-ci incluent également une carte, un pack de skins, un ensemble complet de textures sur mesure, des reskins pour les monstres et les objets, une personnalisation de l’interface utilisateur et même une bande-son sous licence.

Explorez de nouveaux endroits et découvrez de nouvelles possibilités grâce aux créations communautaires du Minecraft Marché pour jouer. Voyagez dans un nouveau monde et laissez libre cours à votre imagination dans un environnement inconnu. Avec tant de choses à découvrir, les possibilités sont presque illimitées.

Le nouveau Guerres des étoiles-Le DLC est disponible moyennant des frais sur le PlayStation Store.