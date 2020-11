Minecraft Dungeons – La fonctionnalité Crossplay suivra la semaine prochaine

Mojang sera la fonctionnalité crossplay pour la semaine prochaine Donjons Minecraft cela rend possible la compatibilité multijoueur entre la PlayStation 4, la Xbox One, la Nintendo Switch et le PC.

En conséquence, la mise à jour correspondante sera disponible le 17 novembre. Il est actuellement difficile de savoir si la PS5 et XSX seront également incluses.

Héros, écoutez-vous?! Le jeu multiplateforme arrive le 17 novembre sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows et Xbox One! Il est presque temps d’unir nos forces – quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez! pic.twitter.com/wDusUWYYOY – Donjons Minecraft (@dungeonsgame) 11 novembre 2020

Le nouveau DLC suivra également en décembre Pics hurlants, qui a déjà été annoncé, mais n’a pas encore donné de détails. À cela, il dit à l’avance: