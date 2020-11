Mindhunter Creator parle des possibilités de la saison 3

in

Fans de la série macabre True Crime de Netflix, Mindhunter, sachez déjà que la série est essentiellement devenue une autre victime dans la dernière ruée vers l’annulation des déclencheurs de cheveux du géant du streaming. Cependant, contrairement à des contemporains récents de haut niveau tels que LUEUR, Un moyen, Carbone modifié, et Le cristal sombre: l’âge de la résistance, la série produite par David Fincher n’a jamais officiellement eu la hache; quelque chose qui a conduit à une pointe d’optimisme sur son avenir.

Fincher, qui a récemment attribué MindhunterL’annulation de facto à un budget exorbitant qui ne correspondait pas à ses performances, reste passionné par la série, et ses commentaires dans un Variété L’histoire de couverture révèle un désir de finalement évoquer une conclusion appropriée avec une saison 3 tardive. Télégraphiant des plans lâches pour un très long arc pour la série, Fincher a déclaré: «À un moment donné, j’aimerais la revoir. L’espoir était d’arriver jusqu’à la fin des années 90, au début des années 2000, avec un peu de chance jusqu’à ce que les gens frappent à la porte de la maison de Dennis Rader.

Créée par Joe Penhall, la série factuelle – qui met en vedette Jonathan Groff et Holt McCallany en tant qu’agents du FBI Holden Ford et Bill Tench, respectivement, ainsi qu’Anna Torv en tant que psychologue Wendy Carr – présente généralement des rencontres en face à face avec un éventail de tueurs en série de renommée mondiale. Ainsi, Fincher espère ouvertement une troisième saison de Mindhunter– vraisemblablement une dernière – dans laquelle la série de la fin des années 1970 au début des années 1980 se rapproche finalement suffisamment du présent dans la chronologie historique pour s’attaquer à l’appréhension de 2005 de Rader, le tueur notoire de BTK. De manière pertinente, les exploits d’un mystérieux technicien ADT (basé sur Rader) ont été décrits tout au long de la série en dehors du récit principal, interprété par Sonny Valicenti. La taquinerie à combustion lente semblait conçue pour que le personnage présumé de BTK se démarque finalement en tant qu’antagoniste ultime de la série parmi son troupeau de tueurs.

Fait intéressant, la mise à l’écart de Netflix de Mindhunter pourrait finir par se révéler être une bénédiction déguisée, puisque diriger la série est devenu une expérience épuisante pour Fincher, dont les capacités de jonglage en tant que producteur exécutif et réalisateur impliquaient même de se rapprocher de sa production de Pittsburgh. Par conséquent, la production de la saison 2 de 2019 a été un jogging exténuant vers la ligne d’arrivée; celui qui l’a vu renvoyer le premier showrunner, et même aller jusqu’à supprimer huit scripts et la bible du spectacle définissant les détails.

