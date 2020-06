Mimb Action Game Nimbus INFINITY confirmé pour les consoles de nouvelle génération

GameTomo a annoncé que le prochain épisode de son Projet Nimbus séries, Nimbus INFINITY, est en cours de développement pour les consoles de nouvelle génération et les PC. L’entreprise n’a pas spécifié de plate-forme mais Code MiraiLe succès mondial de la PlayStation 4, une version PS5 devrait être en préparation.

Annoncé pour la première fois en 2018, Nimbus INFINITY est fixé 21 ans après les événements de Projet Nimbus.

« L’unification de la Terre entière sous un gouvernement a créé un grand conflit entre le gouvernement de la Terre et les Spacénoïdes », lit-on dans un synopsis. « Le protagoniste né sur Terre et l’héroïne Spacenoid mettent tous leurs cœurs et leurs âmes à faire des efforts pour réparer la fracture et ramener la paix. »

La mécanique est décrite comme suit:

Combat basé sur les compétences: Choisissez judicieusement vos armes et visez-les avec précision pour éliminer une variété de types d’ennemis.

Choisissez judicieusement vos armes et visez-les avec précision pour éliminer une variété de types d’ennemis. Divers champs de bataille: Des villes, des ceintures d’astéroïdes, des déserts et divers autres environnements pour ajouter de nouveaux niveaux de défi et d’excitation.

Des villes, des ceintures d’astéroïdes, des déserts et divers autres environnements pour ajouter de nouveaux niveaux de défi et d’excitation. Chargements personnalisables: Créez votre équipement à partir de plusieurs options, engrenages, armes, missiles et plus encore.

Les deux personnages principaux sont Taiyo Iwata, 17 ans, et Luna Campbell, 15 ans. Iwata, un lycéen, est originaire de Saitama. Il a été élevé par une mère célibataire et a dirigé son entreprise de livraison familiale avant de se retrouver en quelque sorte au milieu d’un conflit.

Campbell est une fille britannique issue d’une famille riche et influente. Elle est décrite comme «intelligente pour les livres» mais naïve en raison de son éducation protégée. Cependant, sa vie privilégiée est secouée de façon inattendue.

Découvrez un bref teaser ci-dessous.

Nous sommes ravis de publier la bande annonce officielle de Nimbus INFINITY – la suite tant attendue de la série #ProjectNimbus.

Actuellement en développement pour PC et consoles de nouvelle génération! #NimbusInfinityhttps: //t.co/XKvvq4F3u6 pic.twitter.com/5pOsXBYUg5 – GameTomo (@GameTomoEN) 6 juin 2020

Nous mettrons à jour nos lecteurs lorsqu’une date de sortie sera annoncée.