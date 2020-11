Mills rend aujourd’hui son verdict sur la décision de Jose Mourinho sur le joueur de Tottenham – .

in

Danny Mills a donné son point de vue sur talkSPORT (13h34, 8 novembre 2020) sur la décision de l’entraîneur-chef de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, d’enlever Gareth Bale en seconde période contre West Bromwich Albion aujourd’hui.

Bale était en action pour Tottenham lors de leur match de Premier League contre West Brom à l’extérieur de la maison aux Hawthorns cet après-midi.

L’ailier international gallois, qui est revenu à Tottenham grâce au prêt des géants espagnols et européens du Real Madrid à l’été 2020, a commencé le match et a joué pendant 78 minutes, alors que l’équipe de Mourinho avait gagné 1-0.

L’ancien arrière droit de Leeds United et de Manchester City, Mills, était en devoir de co-commentaire pour le match sur talkSPORT, et il a donné son avis sur la décision de retirer Bale dans les phases finales de la seconde période.

Mills a déclaré à propos de Bale sur talkSPORT (13h34, 8 novembre 2020): «Il n’a pas joué depuis très, très longtemps. D’accord, il s’est entraîné, mais il n’est pas à la hauteur.

«Mourinho voudra ne pas le pousser trop tôt parce que vous ne voulez pas qu’un joueur comme celui-là tombe en panne. Bien sûr, il était légèrement blessé lors de sa signature.

«C’est juste le protéger. Cela le soulage simplement pour le mettre à niveau de la manière la plus rapide mais la plus sûre possible.

Statistiques de Gareth Bale

Selon WhoScored, contre West Brom, Bale a pris deux tirs qui n’étaient pas cadrés, a joué une passe clé, avait une précision de passe de 66,7%, a remporté une tête, a pris 38 touches, a tenté un dribble, a fait deux interceptions et deux dégagements, et mettez quatre croix.

Ce n’était pas la meilleure des performances de Bale, mais l’ailier a travaillé dur et a essayé de faire bouger les choses.

Les fans de Tottenham devraient rester optimistes sur le fait que l’international gallois reviendra bientôt à son meilleur.

