Millie Mackintosh devient franc sur le corps post-bébé

2020-10-30 23:00:15

Millie Mackintosh devient franc sur son corps post-bébé, admettant qu’il n’a pas été «facile» de perdre du poids de son bébé.

Millie Mackintosh devient franc sur son corps post-bébé.

L’ancienne star de «Made In Chelsea» a accueilli sa fille Sienna dans le monde plus tôt cette année, mais insiste sur le fait qu’elle n’a pas réussi à perdre du poids facilement et qu’elle y travaille «tous les jours».

Partageant une vidéo d’elle-même en train de sauter une séance d’entraînement, elle a déclaré: « Beaucoup d’entre vous m’ont posé des questions sur mon régime / programme d’entraînement. C’est assez simple, je me suis fixé la tâche de bouger plus et de mieux manger, je veux être honnête le poids n’est pas seulement tombé!

« Je dois y travailler tous les jours et parfois je n’en ai vraiment pas envie, mais je vois des résultats maintenant et cela m’inspire pour continuer. »

Pendant ce temps, Millie a précédemment admis que sa grossesse était une « montagne russe ».

Elle a déclaré: « Pour moi, la grossesse était un peu de montagnes russes. J’adorerais vous dire que c’était magique du début à la fin, mais en fait, j’ai trouvé cela assez difficile – j’ai eu beaucoup de mal avec les nausées matinales dans les premiers mois et j’ai eu beaucoup d’anxiété. J’avais cette peur irrationnelle que quelque chose n’allait pas – surtout quand j’ai commencé à ressentir des crampes douloureuses. J’avais peur de perdre le bébé, mais à chaque scan, cette peur a commencé à s’atténuer …

«Ces premiers jours avec un nouveau bébé se sentent comme la plus belle des bulles. Nous étions juste à la maison et apprenions à connaître notre petite fille. Avec tout ce que 2020 nous avait lancé, Sienna a tout mis en perspective. Elle nous donne tellement de but et de joie . Bien sûr, il n’y avait pas beaucoup de sommeil dans ces premières semaines, mais il y avait beaucoup de fleurs et de gâteaux pour compenser. «

Mots clés: Millie Mackintosh Retour au flux