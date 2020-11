Millie Bobby Brown jouera dans le film Netflix – / Film

Millie Bobby Brown s’en tient à Netflix. Ayant juste joué et produit le récent Enola Holmes, Brown sera désormais la vedette et le producteur exécutif Demoiselle, un film fantastique de 28 semaines plus tard barreur Juan Carlos Fresnadillo. L’histoire aurait Brown jouer une princesse qui est sur le point d’être sacrifiée à un dragon. Vous savez, des trucs amusants pour toute la famille.

Plusieurs points de vente rapportent que Millie Bobby Brown jouera dans Demoiselle, un nouveau film fantastique pour Netflix. Deadline rapporte que «Brown jouera la princesse Elodie, qui pense qu’elle épouse le prince Henry, pour découvrir qu’elle est sacrifiée à un dragon.» Collider ajoute: «L’histoire suit une jeune princesse mariée à un royaume rival et se retrouve immédiatement en danger quand il est révélé que sa nouvelle maison a un méchant petit secret – pendant la saison des récoltes, le royaume sacrifie leurs princesses à un affamé dragon », et que Brown« jouera la princesse Elodi, dont l’innocence cède la place à un esprit guerrier féroce quand elle se retrouve à combattre un dragon qui veut la tuer.

C’est la deuxième fonctionnalité de Brown avec Netflix. Elle a récemment joué et produit Enola Holmes. Et bien sûr, Netflix lui a également donné sa grande pause avec Choses étranges. Il est donc logique que Brown et Netflix soient désireux de rester ensemble. Choses étranges la saison 4 est toujours en production, et au-delà de Netflix, Brown apparaîtra ensuite Godzilla contre Kong, la suite de Godzilla: le roi des monstres, qui était le premier long métrage de Brown.

Juan Carlos Fresnadillo, directeur de 28 semaines plus tard et le prochain remake en direct de Disney L’épée dans la pierre, est attaché à la barre Demoiselle. Joe Roth et Jeff Kirschenbaum produiront tandis que Brown produira exécutif avec Dan Mazeau, Zack Roth et Chris Castaldi. Le scénario vient de Mazeau, qui a également écrit La Colère des Titans et le véhicule Chris Pratt longtemps retardé Cowboy Ninja Viking.

Brown est une bonne actrice – il y a une raison pour laquelle elle a éclaté si grand avec Choses étranges. Je n’ai pas vu Enola Holmes encore, mais j’ai vu Godzilla: le roi des monstres, et alors que le film lui-même était terriblement décevant, son travail dans le film était solide, sinon exactement mémorable. Quant au réalisateur Fresnadillo, j’étais fan de 28 semaines plus tard, mais son film de suivi, 2011 Les intrus, était plutôt terrible. Les doigts croisés que Demoiselle s’avère mieux! Il est également curieux que Fresnadillo soit attaché à la fois à ceci et à Épée et la pierre, puisque les deux sont des contes fantastiques.

