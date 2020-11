Miley Cyrus: La pandémie de coronavirus a causé plus de fracture que jamais

2020-11-05 19:00:06

Miley Cyrus pense que la pandémie de coronavirus a provoqué «plus de fracture récemment» qu’elle n’en a jamais vu auparavant, car elle a rejeté les affirmations de Madonna cette année, après avoir qualifié le virus de «grand égalisateur».

Miley Cyrus pense que la pandémie de coronavirus a provoqué «plus de fractures récemment» qu’elle n’en a jamais vu auparavant.

Le chanteur de 27 ans a déclaré que la bataille contre la crise sanitaire mondiale en cours avait divisé de nombreuses nations et provoqué une fracture entre «race et richesse» d’une manière qui n’avait pas été vue depuis des décennies.

Miley a fait ses commentaires quand elle a été interrogée sur les commentaires faits par Madonna plus tôt cette année, lorsqu’elle a affirmé que Covid-19 avait été un «grand égalisateur» en mettant les gens sur un pied d’égalité.

S’adressant aux commentaires lors d’une apparition dans l’émission de chat scandinave «Skavlan», Miley a déclaré: «Je ne suis pas d’accord avec cela. Je pense que nous avons vu plus de fractures récemment que je n’en ai eu dans ma vie, simplement parce que nous comprenons vraiment la division entre race et richesse, et que la richesse et la santé peuvent en fait être la même chose.

«Je pense que c’est absolument faux et c’est pourquoi notre élection est si importante. Donc, non, je ne pense pas que Covid ait été un égaliseur de quelque manière que ce soit.

En mars, Madonna a affirmé que le coronavirus rendait les gens égaux, car le virus «ne se soucie pas de votre richesse».

Elle a dit: C’est le truc à propos du COVID-19, peu importe à quel point vous êtes riche ou à quel point vous êtes célèbre, à quel point vous êtes drôle, à quel point vous êtes intelligent, où vous vivez, quel âge vous avez, quelles histoires incroyables vous Peut dire. C’est le grand égaliseur. »

La pandémie a été un point de discorde dans de nombreux domaines, car l’accès aux soins de santé peut avoir un impact direct sur les chances d’une personne de survivre à la maladie.

Pendant ce temps, Miley se fait entendre sur les problèmes sociaux depuis des années et fait campagne pour que les gens utilisent leur voix et votent à l’élection présidentielle américaine, pour laquelle le vote a été clôturé cette semaine.

En septembre, le hitmaker «Midnight Sky» a exhorté ses partisans à voter pour Joe Biden plutôt que Donald Trump, afin d’avoir quelqu’un «digne du poste» installé à la Maison Blanche.

Elle a dit à l’époque: «Écoutez, j’ai 27 ans et je sais que j’ai déjà vécu une élection aussi importante dans ma vie et, espérons-le, pas à nouveau de ma vie.

«Je ne saurais trop exprimer l’importance, surtout si les jeunes sortent et sont actifs et s’assurent que leurs amis, leur famille votent et ont des informations sur la question de savoir s’il s’agit d’un envoi postal, sur l’état de notre pays en ce moment.

« Il est tout simplement crucial que nous soyons là-bas et que nous apportions des changements et que nous ayons quelqu’un digne de la tâche de diriger notre pays. »

Mots clés: Miley Cyrus, Madonna Retour au flux