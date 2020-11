Miles Morales PS5 était le plus grand titre de lancement physique de la console au Royaume-Uni

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales était le jeu de lancement préféré des joueurs PlayStation 5 chez les détaillants britanniques, selon les données compilées par Games Industry.

La PS5 est sortie dans le pays jeudi 19 novembre dernier, mais ses jeux et ses périphériques étaient disponibles à l’avance, permettant aux joueurs de s’approvisionner. Miles Morales s’est assis au sommet des charts physiques britanniques pour la PS5 la semaine dernière, surperformant Les âmes du démon, Sackboy: une grande aventure, et Godfall.

Bien que les données sur les ventes de matériel ne soient actuellement pas disponibles, les détaillants ont déclaré à Christopher Dring de Games Industry qu’ils s’attendaient à ce que la PS5 soit l’un des plus gros lancements de console de l’histoire du pays.

Voici les dix meilleurs titres de lancement physique PS5 au Royaume-Uni:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Call of Duty: Guerre froide Black Ops Assassin’s Creed Valhalla Les âmes du démon Sackboy: une grande aventure Watch Dogs: Légion Godfall Fortnite: le dernier pack de rire Saleté 5 Mortal Kombat 11: Ultime

« Au Royaume-Uni, Call of Duty: Guerre froide Black Ops et Assassin’s Creed Valhalla ont été pour la plupart téléchargés sur les consoles Xbox la semaine dernière », a noté Dring séparément sur Twitter. «C’étaient essentiellement les titres de lancement des séries S et X.»

Global, Call of Duty: Guerre froide Black Ops a pris la première place dans le commerce de détail au Royaume-Uni, même si le titre phare d’Activision semble vendre moins de copies physiques chaque année, les joueurs favorisant les téléchargements numériques. FIFA 21 revendiqué la deuxième position, et Miles Morales arrondi les trois premiers. Considérant que le titre Insomniac Games est une extension plutôt qu’un jeu à part entière, Miles Morales«La performance est assez impressionnante.

Nous mettrons à jour nos lecteurs lorsque nous aurons le rapport de NPD pour le marché américain.

[Source: Games Industry]