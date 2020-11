Miles Morales monuments manquant Chrysler Building, voici pourquoi

Si vous avez joué Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, vous avez peut-être remarqué qu’il manque un monument majeur de New York: le Chrysler building, qui a fait son apparition en 2018 Homme araignée et est également présent dans son remaster.

Game Informer a décidé de creuser un peu et de découvrir pourquoi Miles Morales les joueurs voient un gratte-ciel aléatoire où devrait se trouver le repère populaire. La réponse simple est que le bâtiment Chrysler est protégé par la loi sur le droit d’auteur et les négociations entre ses propriétaires et Insomniac Games pour l’inclusion du bâtiment dans Miles Morales n’a pas fonctionné.

Michael Lee, le fondateur de Lee Law, a expliqué cette situation à Game Informer comme suit:

Si vous avez juste une boîte de base d’un bâtiment qui ressemble à un bâtiment générique, vous ne pouvez pas aller en justice tous les bâtiments de Manhattan et dire: « Vous m’avez volé mon idée de ce à quoi ressemble un bâtiment. » Vous ne pouvez pas protéger la fonctionnalité de quelque chose, mais vous pouvez en protéger les parties artistiques. Donc, quand il s’agit de certaines architectures, qu’elles aient de grandes flèches au sommet ou qu’elles aient du verre incurvé, que vous voyiez quelque chose et que vous voyiez que c’est unique et différent, c’est absolument protégé par le droit d’auteur. Ainsi, pour le reproduire dans un autre bâtiment ou faire une œuvre dérivée telle qu’un T-shirt, un modèle, ou même le mettre dans un jeu vidéo, vous avez besoin de l’autorisation du titulaire du droit d’auteur pour reproduire la chose protégée.

James Stevenson d’Insomniac Games a confirmé à Game Informer que le développeur ne pouvait pas régler les choses avec les propriétaires actuels du monument (il a changé de propriétaire depuis le développement de 2018. Homme araignée).

«Lors de la création de notre représentation de la ville, nous voulions inclure autant de points de repère que possible pour ajouter au sentiment d’immersion», a expliqué Stevenson. «Parfois, les négociations pour utiliser ces emplacements n’ont pas fonctionné, ce qui était le cas avec le Chrysler Building à Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.«

Pas un facteur décisif, mais une révélation intéressante.

[Source: Game Informer]