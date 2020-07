Milan AC- Zlatan Ibrahimovic : « Qui est Rangnick? »

Zlatan Ibrahimovic a admis qu’il est peu probable qu’il reste à l’AC Milan la saison prochaine, à moins de changements importants au sein du club.

L’attaquant est revenu au San Siro en tant qu’agent libre en janvier après avoir quitté le LA Galaxy, mais il a eu des accrochages avec le directeur général Ivan Gazidis au sujet de la direction de l’équipe de Serie A.

Dans une interview accordée au magazine Sportweek de La Gazzetta dello Sport, publiée samedi, l’attaquant de 38 ans a fait part de ses frustrations et a également écarté l’idée que Ralf Rangnick prenne la direction du club.

Ibra « Zlatane » Rangnick

Le manager du RB Leipzig, Rangnick, a été fortement lié à la prise de fonctions au sein du club, soit en tant que manager, soit dans un rôle de directeur sportif. Mais Ibrahimovic n’a pas semblé impressionné par ces liens et a demandé : « Qui est Rangnick ? Je ne sais même pas qui il est ».

Zlatan Ibrahimovic : “L’équipe a gagné en caractère depuis mon arrivée ? Ils ont de la chance, avec moi dès le début on aurait pu gagner le titre (…) Je donne des conseils à mes coéquipiers ? Je fais l’entraîneur, le président et le joueur. Mais je n’ai qu’un salaire.” 😭😂 pic.twitter.com/XpYtmd9Dn8 — BeFoot (@_BeFoot) July 7, 2020

Interrogé sur son propre avenir, il a déclaré : « Ibra joue pour gagner quelque chose ou il reste à la maison.Ils m’ont dit que la retraite en Amérique était trop facile, alors je suis revenu à Milan. Je suis ici par pure passion, parce que je joue gratuitement. Puis cette situation de COVID a tout arrêté et je me suis dit que peut-être quelque chose essayait de me dire que je devrais prendre ma retraite.

Heureusement, nous sommes retournés sur le terrain. Mon mollet a réussi à s’impliquer aussi, mais après deux jours, j’étais prêt à revenir dans l’équipe. Ibra est comme ça. Mais on m’a dit d’y aller doucement.

Un niveau impressionnant pour un joueur de 38 ans

« Ibra est né pour jouer au football et il est toujours le meilleur joueur de football. Nous verrons comment je me sens dans deux mois. Nous verrons aussi ce qui se passe avec le club. Si c’est le cas, pour être honnête, il est peu probable que vous me voyiez à Milan la saison prochaine.Ibra n’est pas un joueur de l’Europa League et Milan n’est pas un club qui appartient à l’Europa League.

1 but , 1 passe décisive. Toujours aussi important dans le jeu. Depuis son retour le Milan se porte beaucoup mieux. 38ans. Du respect sur le nom de Zlatan Ibrahimovic. pic.twitter.com/Vn6GWnLRB5 — Romagnoli (@Akashii94) July 7, 2020

Ibrahimovic s’est heurté à Gazidis lorsque le chef du club a suivi une formation pour informer les joueurs des réductions de salaire. L’attaquant était en colère au moment de son apparition avec l’équipe qui devait affronter la Juventus en demi-finale de la Coppa Italia deux jours plus tard.

« J’ai parlé pour moi et pour l’équipe. J’avais besoin d’avoir des explications sur l’avenir, le mien et celui de Milan. J’ai dit que ce n’est pas le Grand Milan que j’ai connu, c’est vrai, mais nous devons faire de notre mieux, même dans cette situation. Jusqu’au bout. »