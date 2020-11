Mikel Arteta salue la «  grande  » équipe des Wolves après le choc – .

in

Mikel Arteta a salué Wolverhampton Wanderers comme une « grande contre-attaque », après que le but de Daniel Podence ait remporté une victoire 2-1 en Premier League aux Emirats, tout en s’adressant au site Web du club.

Pour la première fois depuis 1979, le Old Gold a goûté au goût sucré du succès dans la moitié rouge du nord de Londres.

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang souffrait d’une crise de confiance personnelle devant le but, les Wolves ont pleinement profité de la débauche continue des hôtes dimanche, alors que les buts du duo portugais Pedro Neto et Podence ont déplacé l’équipe de Nuno Espirito Santo dans les places de la Ligue Europa. .

Leurs deux frappes du premier semestre sont intervenues à la suite de transitions fluides et rapides, Adama Traoré mettant ces points d’interrogation de contrat derrière lui pour produire sa meilleure performance de 2020/21.

Après une autre défaite décevante, Arteta a admis que son équipe, qui dominait 57% de la possession mais n’avait pas réussi à tester Rui Patricio après la tête de Gabriel Magalhaes en première période, avait eu du mal à faire face aux contre-attaques de marque des Wolves.

«À la fin du match, dans cette situation contre les Wolves, vous êtes tellement exposé dans n’importe quel ballon que vous perdez dans certaines zones parce que c’est une excellente équipe de contre-attaque et c’est notre réalité en ce moment», a déclaré Arteta, après qu’Arsenal ait souffert. une troisième défaite consécutive avec Emirates.

«C’est notre niveau aujourd’hui. Nous pouvons battre n’importe qui, mais nous pouvons aussi perdre parce que les marges sont si minimes. Nous voulons commencer à marquer plus de buts, évidemment. La montagne est grande à gravir.

«C’est très inquiétant. Nous devons nous améliorer. C’est loin d’être suffisant pour ce club de football et nous devons changer radicalement les choses.

Le but de Gabriel a été le premier qu’Arsenal a marqué en jeu ouvert depuis cette victoire de début octobre sur Sheffield United, et même cela était une tête d’un corner.

Les loups, quant à eux, se sont rétablis après un début de saison mitigé et cherchent maintenant un match pour n’importe quelle équipe, Podence et Neto s’étant rapidement imposés comme deux des talents les plus électrisants de la Premier League.

