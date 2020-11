Mikel Arteta nomme le joueur d’Arsenal pour lequel il est «  vraiment heureux  » après la nuit dernière – .

in

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a félicité l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang pour son but contre Manchester United dimanche soir, cité dans Football.Londres.

Aubameyang a marqué le seul but du match de Premier League entre Arsenal et United à Old Trafford.

L’attaquant international gabonais de 31 ans a marqué sur penalty à la 69e minute.

La grève a vu l’ancienne star du Borussia Dortmund mettre fin à une série de cinq matches de championnat sans but.

Arteta a fait l’éloge d’Aubameyang et a déclaré qu’il était vraiment heureux pour l’attaquant.

L’Espagnol a déclaré à Football.London à propos d’Aubameyang: «Il avait probablement ajouté de la pression parce qu’il savait à quel point ce moment était important.

«Il l’a très bien pris et je suis vraiment content pour lui car il ne marque peut-être pas mais il contribue à l’équipe de bien d’autres manières.

Comment a joué Pierre-Emerick Aubameyang?

Aubameyang a bien pris son penalty, et sa confiance sera désormais élevée après avoir retrouvé le score.

Selon WhoScored, l’attaquant de 31 ans a réussi deux tirs dont l’un s’est terminé dans le but, a joué une passe clé, a eu une précision de passe de 84,4%, a remporté une tête, pris 39 touches et fait deux plaqués.

Aubameyang a travaillé dur pour l’équipe et a contribué à l’équipe alors qu’il ne marquait pas.

L’attaquant est l’un des meilleurs joueurs sur les livres d’Arsenal et sera une figure clé dans la quête des Gunners pour terminer dans le top quatre du tableau de Premier League cette saison.

