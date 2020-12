Mikel Arteta laisse entendre qu’Alexandre Lacazette pourrait jouer un nouveau rôle dans Arsenal à l’avenir – .

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré à Football.Londres qu’il pensait qu’Alexandre Lacazette pourrait jouer en tant qu’attaquant profond ou numéro 10 à l’avenir.

Le patron des Gunners a essayé de trouver une solution aux problèmes de but actuels; Arsenal n’a réussi que deux buts lors de ses six derniers matchs de Premier League.

En Ligue Europa, Arteta est allé avec Lacazette et Eddie Nketiah à Molde, beaucoup supposant qu’il jouait un 4-4-2.

Cependant, Lacazette a en fait joué en tant que numéro 10, soutenant Nketiah alors qu’Arteta décidait de le tester dans quelque chose d’une nouvelle position.

Le manque de mobilité du Français a limité la fluidité et le pressage d’Arsenal dans le dernier tiers, mais il a évidemment encore de la qualité sur le ballon.

Lacazette a réussi trois passes clés et un tir cadré lors de cette victoire 3-0 à Molde, il y avait donc certains aspects à encourager alors qu’il tentait de se tailler un rôle.

S’exprimant aujourd’hui avant le choc d’Arsenal en Ligue Europa contre le Rapid Vienne jeudi, Arteta a suggéré qu’il pense que Lacazette est « à l’aise » dans ce rôle et pourrait y jouer à l’avenir.

Cela peut signifier que la même tactique est testée contre Rapid, Arteta évoquant le partenariat de Nketiah et Lacazette.

« Nous voulions jouer notre équipe, nous avions donc deux attaquants », a déclaré Arteta. «Une façon de le faire avec les qualités d’Eddie et Laca était de laisser tomber Laca un peu [deeper] dans certaines situations. C’est quelque chose qu’il fait très à l’aise, alors qu’Eddie est plus un pur No 9. C’est quelque chose que nous pouvons aussi bien utiliser dans le présent et dans le futur », a-t-il ajouté.

