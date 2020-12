Mikel Arteta affirme que Calum Chambers est «  très proche  » de jouer à nouveau pour Arsenal – .

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré à Football, à Londres, qu’il pensait que Calum Chambers était maintenant « très proche » de jouer à nouveau.

Le défenseur – signé de Southampton pour 16 millions de livres sterling en 2014 – est hors de la première équipe depuis près d’un an, après avoir subi une blessure de fin de saison en décembre 2019.

Chambers a récemment joué pour les moins de 23 ans d’Arsenal alors qu’il cherche à accélérer son retour, mais il semble maintenant sur le point de revenir.

Arteta a aujourd’hui suggéré que Chambers était «très proche» de son retour à l’action et «évoluait très bien».

Arteta pense que Chambers pourrait revenir jouer dans un proche avenir et a expliqué à quel point Chambers était impressionnant avant sa blessure.

«Il évolue vraiment bien», a déclaré Arteta. «Il a joué quelques minutes avec les moins de 23 ans ces dernières semaines. Cela a été une longue blessure et vous savez que des blessures comme celle-là prennent beaucoup de temps à faire en sorte que votre corps, votre biomécanique soit complètement naturel pour rivaliser. Mais je dirai que maintenant il est sur le point de revenir jouer.

«Il s’est blessé contre Chelsea si je me souviens bien et il commençait le match. Il passait un très bon moment. Je pense que ses performances étaient beaucoup plus stables, il gagnait en confiance, il a beaucoup mûri grâce à ses sorts en prêt dans différents clubs également. Ensuite, c’est aussi un personnage fantastique. Il a traversé la blessure d’une manière incroyable, tous ceux qui sont impliqués avec lui pendant la rééducation, pendant l’entraînement, disent des choses incroyables à son sujet. C’est un gars tellement gentil, un super personnage à avoir autour, et c’est un joueur que nous pouvons utiliser dans différentes positions, ce qui est vraiment utile pour n’importe quelle équipe. Nous voulons le récupérer et je pense qu’il est très proche », a-t-il ajouté.

Le joueur de 25 ans n’a pas tout à fait été à la hauteur de sa facture à son arrivée de Southampton, mais il a montré un aperçu de sa qualité – en particulier la saison dernière.

Arsenal a cependant un certain nombre de défenseurs centraux en ce moment, y compris Gabriel Magalhaes, David Luiz, Rob Holding et Shkodran Mustafi, donc un rôle de départ est loin d’être garanti.

Chambers est mobile et peut jouer de l’arrière, ce qui pourrait se prêter à jouer aux côtés de Gabriel – et avec Arteta apparemment un fan, le football en équipe première n’est peut-être pas loin.

