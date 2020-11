Mikel Arteta a de bonnes nouvelles pour les fans d’Arsenal après la nuit dernière – .

in

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a expliqué à Football.London pourquoi il avait décidé d’enlever David Luiz à la mi-temps contre Molde.

Luiz était en action pour Arsenal lors de leur match du Groupe B de Ligue Europa contre Molde à l’extérieur de la maison en Ligue Europa jeudi soir.

Le défenseur central international brésilien a débuté le match, mais l’ancienne star de Chelsea et du Paris Saint-Germain ne figurait pas en seconde période.

Arteta a expliqué sa décision de retirer Luiz à la mi-temps, affirmant qu’il était blessé, ajoutant que le joueur de 33 ans devrait aller bien.

L’Espagnol a déclaré à Football.London à propos de Luiz: «J’espère qu’il va bien. Cette surface apporte des défis différents à certains joueurs qui avaient des problèmes dans leur corps et il est assez agressif de jouer dans cette surface. Nous voulions ne prendre aucun risque ce soir là-dessus. Je pense qu’il devrait aller bien.

Nouvelles positives

Luiz s’est imposé comme un joueur important pour Arsenal, et sa qualité, son leadership, son expérience et sa maturité à l’arrière sont très importants pour Arsenal.

Selon WhoScored, le joueur de 33 ans a fait quatre départs et une apparition de remplaçant en Premier League jusqu’à présent cette saison et a fait 32 départs et une apparition de remplaçant dans la ligue pour les Gunners en 2019-20.

Arsenal reviendra au combat dimanche soir lorsqu’il affrontera Wolverhampton Wanderers à l’Emirates Stadium en Premier League.

Les loups sont une bonne équipe et la présence de Luiz en arrière-plan augmentera les chances d’Arsenal de gagner contre les Wanderers au nord de Londres.

