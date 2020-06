Mikel Arteta a de bonnes idées, mais désastreux David Luiz met en lumière les problèmes plus profonds d’Arsenal

Même les plans les mieux élaborés s’égarent. Mais Mikel Arteta n’aurait jamais pu prévoir la catastrophe qui s’est déroulée sous ses yeux au stade Etihad mercredi soir.

Son premier combat contre son ancien patron et mentor, Pep Guardiola, a pris un départ inquiétant lorsque Granit Xhaka a subi une blessure bizarre avec une minute jouée, roulant sa cheville après un contact avec une passe capricieuse inoffensive et forçant Arsenal à son premier remplacement.

La perte de leur milieu de terrain le plus combatif a placé les Gunners sur une voie qui les mènerait à une défaite complète de 3-0 lors de leur premier match pendant 102 jours. Et bien que cela ait pu être un résultat bien prévu même avant le match, en particulier compte tenu du XI de départ inexpérimenté d’Arsenal, le plan de match d’Arteta méritait mieux.

L’Espagnol a eu la sagesse de ne pas mener le combat à City, optant pour une approche plus pragmatique qui aurait été étrangère aux précédentes équipes d’Arsenal. Il a effectivement utilisé une formation 4-5-1 qui a encombré le milieu de terrain tandis que Bukayo Saka et Pierre-Emerick Aubameyang ont été encouragés à avancer sur l’un des flancs en possession.

En tête du peloton, Eddie Nketiah, au rythme effréné, représentait une menace légitime derrière nous dont nous n’avions pas assez vu. Et même lorsque Dani Ceballos a dû remplacer Xhaka très tôt, le remplaçant s’est installé rapidement et les visiteurs ont impressionné pendant les 25 premières minutes.

Entrez, David Luiz…

David Luiz a concédé quatre pénalités en Premier League cette saison 🤦‍♂️ Aucun joueur n’en a jamais concédé cinq en une seule campagne 😬 pic.twitter.com/hXq6XOlujg – Objectif (@goal) 18 juin 2020

En toute honnêteté envers Arteta, il a été parfait dans sa décision de mettre hors jeu le Brésilien erratique. Tout comme il était également justifié dans son omission de Mesut Ozil de l’équipe de la journée entièrement pour des raisons «tactiques».

Le patron d’Arsenal a choisi de faire confiance à l’ancien défenseur central Pablo Mari, mais sa blessure a ouvert la porte à Luiz et à sa litanie d’erreurs. L’équipe à l’extérieur a commencé à perdre sa forme et en quelques minutes, Bernd Leno a pris le devant de la scène avec une série d’excellents arrêts qui ont refusé Raheem Sterling, David Silva et Riyad Mahrez en succession rapide.

Le plan de match méticuleux d’Arteta s’effondrait cependant, alors que l’organisation défensive d’Arsenal se détériorait et que les choses commençaient à se détériorer. Puis Luiz a saisi le volant et les a chassés d’une falaise.

Sa mauvaise prise de décision a permis à Sterling de renvoyer l’ouvreur à la mi-temps. Un peu de jeu désastreux peu de temps après le redémarrage l’a ensuite vu ramener Mahrez au sol, concéder un penalty et recevoir ses ordres de marche.

« Ce n’est pas la faute des équipes, c’est ma faute. » David Luiz a accepté la responsabilité de la défaite d’Arsenal à Manchester City, ajoutant qu’il voulait rester au club et Mikel Arteta « veut que je reste ». Fans d’Arsenal – devrait-il rester ou partir? 🤔 pic.twitter.com/Z9sPQfEq6b – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 17 juin 2020

En vérité, Arsenal était toujours susceptible de quitter Manchester en défaite. Mais la tactique d’Arteta leur a peut-être donné une lueur d’espoir uniquement pour que la nature calamiteuse de Luiz les condamne à un échec spectaculaire.

En résumé, cela symbolise presque le plus grand défi auquel le jeune manager est confronté.

Il a les bonnes idées et une philosophie claire qui semblerait alignée avec les objectifs à long terme d’Arsenal. Cependant, les plans ne sont aussi bons que leur exécution.

Le désastre absolu que Luiz a provoqué à l’Etihad n’a pas seulement laissé l’objectif d’Arsenal exposé, mais aussi leur stratégie de recrutement.

Le défenseur central de 33 ans ne justifie clairement pas une place de départ mais est arrivé pour 8 millions de livres sterling avant cette saison. Même Flamengo loanee Mari ne semble pas être destinée à un long séjour dans le nord de Londres, tandis que Shkodran Mustafi est également en deçà de la moyenne. Une blessure à Sokratis Papastathopoulos ne devrait pas laisser un club aspirant au football de la Ligue des Champions dans une situation aussi critique.

Oui, William Sailba devrait rejoindre leurs rangs de Saint-Etienne la saison prochaine, mais son arrivée les verrait encore manquer de profondeur. Pendant ce temps, la hiérarchie du club a dépensé 72 millions de livres sterling sur Nicolas Pepe – qui n’a pas réussi à sortir du banc mercredi soir – l’été dernier pour ajouter plus de poids à une équipe de haut niveau.

« Mon opinion sur David n’a pas changé. » 🤷♂ Mikel Arteta dit que l’avenir d’Arsenal de David Luiz ne sera pas décidé par la performance de ce soir et a expliqué pourquoi Mesut Ozil n’était pas impliqué ce soir … ❌ pic.twitter.com/45frDJpHAX – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 17 juin 2020

Les quatre premiers restent l’objectif d’Arsenal, mais la réalité est qu’ils ne sont tout simplement pas équipés pour le football de la Ligue des champions et même si une autre saison en dehors de la compétition d’élite européenne aura un impact significatif sur leurs finances, cela pourrait leur forcer la main en termes de perte de poids mort.

Il n’y a pas de solution rapide dans ce jeu, surtout en Premier League où la compétition est féroce. Arsenal doit se lancer dans un processus de reconstruction minutieux qui fournira les bons joueurs pour que le plan d’Arteta prenne forme et se débarrasse du personnel qui n’est pas capable ou enclin à répondre aux exigences.

Ne pas adopter un processus de recrutement minutieux avec patience et foi rendra les ambitions de leur nouveau manager au club sans conséquence.

Luiz a peut-être causé un accident de voiture contre City, mais ce faisant, il a dévoilé un problème profondément enraciné et beaucoup plus grave qu’Arsenal peut ignorer plus longtemps.

