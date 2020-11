Mike Tyson vs Roy Jones Jr combat, face à face

Mike Tyson est monté sur une scène sous les projecteurs vendredi et pesait 220 livres, arrachant sa chemise pour révéler un torse musclé qui pourrait appartenir à un athlète de la moitié de ses 54 ans.

L’ancien champion des poids lourds a emménagé dans une boîte en verre de protection COVID et est allé nez à nez avec Roy Jones Jr., autrefois le combattant le plus talentueux du monde. Le cadre de 210 livres de Jones était légèrement moins tonique, mais toujours clairement en meilleur état que la plupart de ses camarades de 51 ans.

Ces deux grands de la boxe sont des hommes plus âgés et plus calmes maintenant, mais ils reviennent sur le ring samedi soir avec l’intention de retrouver un moment de leur brillant passé – et ils ont tous les deux travaillé très dur pour s’assurer qu’ils ne seront pas gênés dans cela. exposition de boxe extraordinaire.

« C’est la partie la plus amusante », a déclaré Tyson, qui se battra pour la première fois en 15 ans. « Tout le reste pour arriver ici était l’enfer. »

Mike Tyson et Roy Jones Jr s’affrontent. (Twitter)

Leur combat au Staples Center est une séance d’entraînement de huit rounds. Il y aura des rounds de deux minutes, pas de jugement officiel et une violence limitée, bien que la limite dépende de savoir si vous demandez à la California State Athletic Commission ou aux combattants, qui ont tous deux l’intention de lâcher prise.

« Peut-être que je ne sais pas comment y aller doucement », a déclaré Tyson. « Je ne sais pas. Je ne veux pas dire la mauvaise chose. Je ne veux pas que la commission me soit fâchée. »

Mais pour Tyson et Jones, cette émission à la carte unique est moins un événement sportif et plus une chance pour deux athlètes transcendants de prouver que l’âge est un nombre – et le vieillissement est un choix.

« Je ne considère pas la vie comme l’âge », a déclaré Tyson. « Je considère la vie comme une énergie. Vous n’apportez pas votre âge à la table. Vous apportez votre énergie à la table. Vous n’allez pas rencontrer des gens: » Hé, je suis Bob. J’ai 59 ans. » Tu ne fais pas ça. «

Mike Tyson confirme son retour en boxe

Tyson semble toujours surpris par la vague d’événements qui l’ont ramené sur le ring. Il admet que le jeune Tyson n’aurait jamais cru qu’il serait un mari et un père d’âge moyen qui avait besoin de perdre 100 livres il y a deux ans, car ce gamin têtu de Brooklyn n’avait jamais pensé aussi loin.

« Je ne pensais même pas que je vivrais aussi longtemps », a-t-il déclaré. « J’étais tellement intense, et je me suis juste pris tellement au sérieux. »

Tyson s’est remis en forme à la demande de sa femme, qui l’a amené à commencer à faire 15 minutes par jour sur le tapis roulant. Les 15 minutes se sont transformées en deux heures, puis se sont étendues au vélo, à la course et éventuellement au punch, avec l’adoption d’un régime végétalien.

«Ne mangez jamais rien», dit-il en riant. « Juste affamé et faire de l’exercice. »

L’élan a commencé lorsqu’il a publié une vidéo d’une session de formation sur les réseaux sociaux au début de la pandémie de coronavirus, et ses coups de poing nets et puissants ont conduit à des millions d’impressions et à un flux ultérieur d’offres de retour de plus en plus lucratives, ainsi que la possibilité de collecter des fonds pour des organismes de bienfaisance. .

Mike Tyson montre sa transformation physique (Instagram)

« C’est une partie de ma vie que j’avais pratiquement jetée », a déclaré Tyson. « Mon dernier combat, je n’avais aucun intérêt à le faire. Je suis intéressé à le faire maintenant. »

Tyson fait référence à sa perte contre le compagnon Kevin McBride en 2005, lorsqu’il a finalement terminé sa carrière singulière de manière laide. Il est devenu le champion des poids lourds à 20 ans et a régné sur la division pendant cinq ans, mais sa chute épique l’a aigri sur le sport.

« Je veux le faire maintenant », a déclaré Tyson. «La plupart du temps, j’étais obligé de le faire dans une perspective contractuelle:« Si vous ne le faites pas, nous prendrons tout ce que vous avez et vous serez de retour à Brownsville. Ils me faisaient du chantage. C’est une perspective différente maintenant. «

Alors que Tyson est devenu une icône internationale pour son image brutale et dangereuse et ses nombreux mauvais comportements, Jones était largement vénéré comme peut-être le boxeur le plus habile de sa génération. Jones était un athlète doué de façon surnaturelle qui dominait ses catégories de poids tout en poursuivant sa passion pour le basketball.

Nate Robinson était un gardien recrue pour les Knicks en 2005 lorsque Jones a participé à un entraînement complet avec l’équipe.

Le dernier combat de Roy Jones Jr remonte à 2017 (Getty)

« J’étais en train de paniquer », a déclaré Robinson, âgé de 36 ans, qui n’est pas étranger aux exploits sportifs bizarres en tant que triple vainqueur du concours NBA Slam Dunk à 5 pieds 9 pouces. « Ce fut l’un des moments forts de ma vie, de pouvoir côtoyer et cerceau l’un de vos boxeurs préférés. »

Jones s’est battu régulièrement tout au long des années 2010, mais pensait qu’il avait finalement pris sa retraite il y a deux ans. Lorsqu’il a reçu une offre pour être l’adversaire du retour de Tyson, Jones n’a pas pu résister à la chance de combattre une légende qu’il n’a jamais pu rencontrer au cours d’une carrière passée principalement chez les poids lourds légers.

Alors Jones s’est lancé dans son propre programme d’entraînement de retour.

«C’est la chose la plus folle que vous ayez jamais pu imaginer», a déclaré Jones. « Je ne peux pas croire que je suis capable de maintenir ma vitesse à 51 ans. Je suis toujours plus rapide que 95% du monde de la boxe, et ça me choque. Les courbatures et les douleurs sont là parce que tu as 50 ans, et ils seront là quoi que vous fassiez. Il vous suffit d’avoir une force mentale pour surmonter l’adversité. «

Tyson et Jones reviennent dans un nouveau monde de fandom et de consommation de boxe. Ce spectacle est promu par Triller, une application de création vidéo et une plate-forme de médias sociaux, avec un spectacle de combat nocturne mettant en vedette des performances de plusieurs rappeurs, un undercard étonnamment solide et un événement co-principal opposant Robinson à ses débuts en boxe professionnelle contre la star de YouTube. Jake Paul.

Robinson et Paul semblent tous deux impressionnés par les circonstances de leur combat.

« Vous devez vous rappeler, j’ai 23 ans, et c’est la première fois que des gens de mon âge pourront vivre un combat contre Mike Tyson en direct », a déclaré Paul. « Je ne peux pas croire que j’en fais partie. »

Ni Tyson ni Jones n’en ont probablement fini avec la boxe après ce spectacle. Jones a déclaré qu’il espérait combattre la légende des arts martiaux mixtes Anderson Silva « si celui-ci se passe bien », tandis que Tyson ira là où cet étrange voyage le mènera ensuite.

«Moi, être ici est déjà un succès», a déclaré Tyson. « Le simple fait d’exister en tant qu’être humain est un succès. »