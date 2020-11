Mike Tyson vs Roy Jones est en streaming sur cette application en septembre! – .

in

Le combat tant attendu de Mike Tyson avec Roy Jones Jr devrait être diffusé en direct via l’application Triller, mais quelle est exactement l’application et où pouvez-vous la télécharger?

Mike Tyson vs Roy Jones Jr est un match de boxe que nous voulions tous voir depuis des décennies.

Les deux combattants légendaires étaient censés s’affronter en 2003 et il y avait une offre de 40 millions de dollars (33 millions de livres sterling) sur la table pour Jones, mais selon TalkSPORT, il a refusé car le chiffre n’était pas assez grand.

Maintenant, 17 ans plus tard, Tyson et Jones Jr, qui ont respectivement 54 et 51 ans, sont enfin prêts à monter sur le ring lors du premier événement de la Ligue des légendes de Mike Tyson.

Le combat a été confirmé le 23 juillet et aura lieu le 28 novembre au Staples Center de Los Angeles après que le Dignity Health Sports Park de Carson, en Californie, était à l’origine censé accueillir le combat le 12 septembre.

Cependant, en plus d’être diffusé sur les chaînes traditionnelles à la carte, Tyson vs Jones Jr sera également diffusé en direct via l’application Triller.

Mais qu’est-ce que Triller, comment ça marche et où pouvez-vous le télécharger?

Mike Tyson v Roy Jones en streaming sur Triller

Lorsque le combat a été annoncé, il a été confirmé que le combat PPV de huit rounds serait diffusé via l’application Triller ainsi que via des canaux PPV plus traditionnels.

Non seulement cela, mais, selon ESPN, il y aura également un documentaire en 10 parties en streaming sur Triller à l’approche du combat, qui devrait détailler comment le choc très attendu s’est produit.

Triller diffusera le combat aux côtés des diffuseurs PPV traditionnels et ici au Royaume-Uni, BT Sport Box Office diffusera le combat, qui devrait avoir lieu vers 4 heures du matin GMT.

Qu’est-ce que Triller et comment le télécharger?

Triller, comme la plupart des applications, est disponible au téléchargement via l’App Store d’Apple et le Google Play Store, en fonction de votre appareil.

L’application Triller a souvent été comparée à TikTok, les utilisateurs pouvant créer et télécharger des vidéos musicales courtes.

Comment exactement Triller diffusera le combat et si l’application peut être visionnée sur un téléviseur n’est pas clair au moment de la rédaction.

Cependant, Triller a un certain nombre de partenariats de grands noms, y compris le géant du streaming Spotify, Sony Music, Universal Music et même Snapchat.Il semble donc y avoir suffisamment de soutien derrière l’application pour qu’elle réussisse à montrer le combat Tyson vs Jones Jr .

ANKARA, TURQUIE – 2 AVRIL: Un écran de téléphone affiche le logo de l’application de créateur de vidéo musicale Triller avec une icône Snapchat à l’arrière de celui-ci à Ankara, Turquie, le 2 avril 2020. Metin Aktas / Anadolu Agency

Mike Tyson vs Roy Jones Jr devrait avoir lieu le 28 novembre 2020 et le combat à la carte devrait être diffusé en direct via l’application Triller.

