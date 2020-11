Mike Tyson révèle une incroyable transformation physique avant le combat de retour, Roy Jones Jr

Il a peut-être 54 ans, mais Mike Tyson prouve que l’âge n’est qu’un chiffre, après avoir révélé son incroyable transformation physique avant son retour sur le ring de boxe.

Dans un événement à la carte très attendu, Tyson affrontera Roy Jones Jr, 51 ans, au Staples Center le 28 novembre pour un événement principal de huit tours.

Le mois dernier, la commission sportive californienne a allumé le combat, mais il sera classé comme un simple match d’exhibition.

Ne dites pas cela à Tyson alias « The Baddest Man On The Planet » cependant.

« Je viens me battre, et j’espère qu’il viendra se battre, et c’est tout ce que vous devez savoir », a déclaré Tyson le mois dernier lors d’une conférence de presse sur son combat contre l’ancien champion du monde en quatre divisions, Jones.

L’ancien champion du monde des poids lourds a partagé de nouvelles images de son physique ultra-jacked à quelques semaines du combat, ce qui a suscité une vive réaction sur les réseaux sociaux.