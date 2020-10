Mike Tyson et Roy Jones Jr disent que les tours de deux minutes sont «  pour les femmes  »

On a l’impression de parler de Mike Tyson contre Roy Jones jr depuis toujours, mais le combat d’exhibition entre deux des plus grands noms de la boxe approche à grands pas.

L’ancien champion du monde des poids lourds Tyson, 54 ans, se battra pour la première fois en 15 ans lorsqu’il rencontrera le champion du monde en quatre divisions Jones, 51 ans.

Le combat du 29 novembre (AEDT) a été déplacé au Staples Center de Los Angeles, qui sera le premier événement dans le célèbre lieu depuis le déclenchement de la pandémie COVID-19.

Le combat risquait d’être annulé plus tôt dans l’année après que les deux parties aient été en désaccord sur une date reportée après que le virus eut annulé leurs plans initiaux.

Les deux hommes se rendent compte qu’ils ont la chance d’organiser un tel événement sur PPV pendant des périodes incertaines et espèrent toujours qu’un public en direct pourra être présent. Mais chaque combattant a regretté la décision d’avoir des rounds de deux minutes lors de sa première conférence de presse officielle pour promouvoir le combat.

Les légendes s’affronteront en huit tours de deux minutes – la même durée que les combats professionnels féminins. Les épreuves masculines durent généralement trois minutes.

« Je suis sûr qu’ils avaient leurs raisons, mais les femmes se battent deux minutes », a déclaré Tyson.

« Mais c’est plus grand que moi, ce n’est pas tout à propos de moi, alors qui suis-je pour parler. Je suis juste heureux que nous le fassions. »

Jones Jr. avait l’air encore plus énervé.

Mike Tyson dit qu’il se sent à nouveau adolescent. (Sydney Morning Herald)

« Je ne suis pas du tout content, c’est pour les femmes », a-t-il ajouté.

« Pourquoi voudrais-je des tours de deux minutes? Nous ne sommes pas des femmes, nous sommes deux des meilleurs à le faire.

«Pourquoi couper à deux minutes, ça ne fait rien pour lui ou pour moi, ça trompe les fans qui sont excités.

« C’était avantageux pour tout le monde de se limiter à trois minutes. »

Tyson ne s’est pas battu depuis 2005 mais il a l’impression qu’il a vraiment frappé à la tâche lorsqu’il s’agit de se préparer à ce combat. Il a dit que ses séances d’entraînement avaient été brutales.

« Je suis le seul boss. Et si vous ne me bottez pas le cul, vous êtes viré. Alors c’est comme ça que le combat se passe », a déclaré Tyson.

«Je paie un mec pour me botter le cul et s’il ne le fait pas, il doit rentrer chez lui, il est viré.

« La dernière fois que je pesais 215 livres, j’avais 17 ou 18 ans », a ajouté Tyson. « Je suis vraiment content de tout ce que j’ai fait. C’est juste une confiance totale et une affirmation de soi. C’est incroyable. Je suis juste prêt à faire ce genre de choses. »

Jones a déclaré que ses séances d’entraînement étaient également conçues pour faire face au type de punition qu’il attend sur le ring contre Tyson.

« Honnêtement, vous devriez être idiot de ne pas le faire », a déclaré Jones.

« Entrer sur le ring avec l’un des hommes les plus dangereux à avoir jamais honoré le ring de boxe. L’un des puncheurs les plus durs de l’histoire des poids lourds, le plus jeune champion poids lourd de tous les temps. Vous n’allez pas vous préparer? Êtes-vous fou? Vous devriez vous préparer juste aussi dur que la dernière fois que vous êtes allé sur le ring. «

Jones a déclaré qu’il était à la retraite et qu’il n’avait pas l’intention de se battre à nouveau, mais lorsque cette opportunité s’est présentée, il ne pouvait pas refuser.

« Je pensais que j’avais fini », a déclaré Jones. « Quand j’ai reçu l’appel de mon équipe disant » Mike Tyson veut vous combattre « – c’est une liste de choses à faire.

«Partout où je vais dans la vie, les gens me demandent ‘Hey, as-tu déjà combattu Mike Tyson?’ Maintenant, je n’ai plus à dire «non». »