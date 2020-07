Mike Tyson, ancien boxeur professionnel, affrontera WHITE SHARK lors de la Shark Week pour Discovery Channel !!!

Mike Tyson est un ancien boxeur professionnel américain qui a pris sa retraite en 2006. L’ancien boxeur envisage de revenir sur le ring à nouveau. Cependant, il participera à la Shark Week avant de revenir sur le ring. Dans l’incroyable défi homme contre bête, il se lancera dans un défi contre un grand requin blanc.

Mike Tyson sera vu dans Shark Week

Mike Tyson sera présenté dans le programme d’été de la Semaine du requin. Le programme est diffusé sur Discovery Channel pendant sept jours. Auparavant, il avait présenté la course d’un requin par Michael Phelps qui est une légende olympique. Il semble maintenant que Tyson sera de retour contre l’un des prédateurs les plus notoires du règne animal. Mais on ne sait pas comment il le fera et réussira. Michael Buffer appellera les tirs et Tyson ira sous l’eau pour prendre le contrôle du prédateur. Lors de la réalisation de l’épisode, aucun requin n’a été blessé comme annoncé.

Il n’a pas eu de combat professionnel depuis 2005 et se prépare à réintégrer le ring actuellement pour une œuvre caritative. Tout cela fait partie de sa route pour aller à nouveau entre les cordes. Mike Tyson a 54 ans maintenant.

Pourquoi Mike Tyson a-t-il relevé le défi?

Mike Tyson a déclaré que le défi a été relevé par lui pour surmonter ses peurs auxquelles il fait face dans sa vie. Il voit également la même chose comme égal à surmonter ses craintes de revenir sur le ring à 54 ans.

Il a ajouté: «J’ai appris de cette expérience en faisant la Semaine du requin que tout ce qui m’intimide, je suis toujours capable de relever le défi de surmonter tout ce qui m’empêcherait d’accomplir la mission de ma vie d’atteindre mon plus grand potentiel dans la vie et de me rapprocher. à Dieu. » Shark Weeks sera diffusée à partir du 9 août.