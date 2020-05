Mike McMahan dans Comparaisons ‘Rick et Morty’, The Wall & More / Film

La première saison de la nouvelle série animée Opposés solaires a récemment fait ses débuts sur Hulu. Rick et Morty co-créateur Justin Roiland et écrivain de série Mike McMahan se sont associés pour la nouvelle émission sur un groupe d’étrangers qui ont été forcés d’abandonner leur monde natal détruit et ont été envoyés sur Terre pour attendre qu’un super ordinateur vivant appelé The Pupa évolue et terraforme la planète, les laissant vivre une vie de banlieue dans Amérique.

Opposés solaires est une émeute de rire, comme vous pouvez le lire dans ma critique, j’ai donc été très impatient de parler au co-créateur Mike McMahan de la création de la série, de certaines de ses influences, de la sous-intrigue surprenante et choquante, et de ce qui attend le avenir de la série animée. Vous pouvez lire notre Opposés solaires interview ci-dessous, mais méfiez-vous des spoilers majeurs pour la fin de la série si vous ne vous êtes pas encore assis pour regarder les huit épisodes de la première saison

Même si la situation dans laquelle tout le monde se trouve actuellement n’est pas idéale, il doit être quelque peu encourageant que les gens diffusent beaucoup de contenu en ce moment et aient suffisamment de temps pour regarder Opposés solaires sur Hulu.

Oui, c’est vraiment excitant. Je souhaite que j’aurais choisi mes mots plus soigneusement quand j’aurais eu le génie. Je préférerais qu’il n’y ait pas de pandémie et que les gens regardent l’émission. Mais en plaisantant, c’est vraiment excitant. Le spectacle m’apporte beaucoup de joie, et j’espère que c’est un point lumineux pour beaucoup de gens d’avoir quelque chose de nouveau où ils ne savent pas ce qu’ils obtiennent.

Le spectacle donne l’impression d’avoir un ton et un style similaires à Rick et Morty, sur lequel vous avez écrit précédemment, mais on dirait que c’est un peu plus dérangé et plus torride. Est-ce quelque chose que vous et Justin avez décidé de faire puisque vous avez un peu plus de liberté en matière de vulgarité parce que vous êtes en streaming au lieu du câble?

Je pense que le style artistique, ce que vous voyez à l’écran, Regardez comme Rick et Morty. Pour moi, cela ressemble à l’art de Justin Roiland, et Rick et Morty ressemble à son art, tout comme ses jeux. Quand j’ai rencontré Justin pour la première fois, il développait d’autres spectacles dans son style, mais vous ne pouvez pas ignorer l’attraction gravitationnelle de quelque chose d’aussi génial que Rick et Morty.

On aime vraiment Rick et Morty, mais ça tourne autour de Rick. Et il n’y a pas de Rick dans notre émission. Nous voulions vraiment qu’il ressemble plus à une sitcom classique qui déraille assez rapidement au lieu d’être un spectacle d’aventure de science-fiction. J’adore Dan Harmon et je pense Rick et Morty est une grande expression de son point de vue comique, mais Opposés solaires est plus sur les choses qui me passionnent. Je suis un grand connaisseur de la télévision, et je voulais faire quelque chose qui ressemblait plus à des sitcoms classiques, quelque chose qui semblait conscient que c’était une émission de télévision dans un cadre américain de banlieue.

Je pense que ce que vous voyez, la partie folle, c’est que chaque fois que vous partez d’une sorte de lieu émotionnel, nous aimons le pousser et garder une longueur d’avance sur le public pour être aussi surprenant que possible. Et cela signifie simplement que vous devenez assez fou parfois.

Oui, vous pouvez certainement ressentir l’influence de la sitcom, puis quelque chose de fou le jette dans le sens d’une violence extrême de la science-fiction et d’une folie déformée. Y avait-il des exemples spécifiques, du côté de la sitcom ou de la science-fiction, qui ont influencé la direction du spectacle?

De loin, nous voulions que le spectacle ressemble, ressemble à et commence comme un spectacle de réseau familial classique, large et animé. Family Guy, le critique, Futurama, toutes ces choses avec lesquelles j’ai grandi. Une fois que vous avez cette ligne de base, vous devriez vous sentir Les Simpsons et Family Guy ou Bob’s Burgers et il ne semblerait pas à sa place avant environ trois minutes dans l’épisode. Vous regardez des émissions comme Seinfeld, Friends, Bricolage, et Frasier, et essayez de trouver des endroits identifiables et familiers pour commencer, puis devenez organiquement de plus en plus fous, car les extraterrestres ne suivent aucune des règles ou ne savent rien de ce que ces personnages font dans ces autres spectacles.

L’une des choses les plus intéressantes à propos de Opposés solaires est que les extraterrestres sont sur Terre depuis un an au moment où le spectacle commence. Donc, une grande partie de la comédie vient de gens qui sont simplement incommodés par eux plutôt que choqués que des extraterrestres existent. Et les extraterrestres eux-mêmes n’ont pas à se familiariser avec la vie sur Terre. Pouvez-vous nous expliquer comment cette approche a vu le jour?

Aliens in America n’est pas une nouvelle idée de spectacle. L’une des choses que nous n’avons jamais voulu traiter, ce que nous avons vu un million de fois, c’est que les extraterrestres se cachent du FBI ou doivent s’intégrer ou s’inquiéter qu’ils vont être découverts. Ce n’est pas le genre d’histoires que nous voulions raconter. ALF et 3e rocher du soleil et un million d’autres choses ont couvert cela. Nous aimons toujours ces émissions, mais ce n’est tout simplement pas ce que nous voulions faire. Je pense que vous venez de le dire d’une manière formidable. Au lieu de s’inquiéter de leur entourage d’extraterrestres, les humains de la série pensent simplement qu’ils sont étranges et incommodes. Comme c’est ce que les gens me font ressentir tout le temps, il est beaucoup plus facile de canaliser des histoires qui se sentent plus personnelles envers nos personnages. Je n’ai jamais eu peur que le FBI essaie de découvrir à quoi ressemble mon cœur, donc je n’ai pas l’impression d’avoir besoin d’écrire un personnage qui est toujours inquiet à ce sujet.

La dynamique entre les personnages est géniale car ils se sentent comme une famille, mais d’une manière bizarre. Terry et Corvo ont surtout une chimie intéressante parce que parfois ils se sentent comme des frères, d’autres fois ils se sentent comme des papas gays. Évidemment, ce sont des extraterrestres, donc ils n’ont pas les mêmes définitions et normes sexuelles que les humains, alors ce genre de fluidité était-il intentionnel?

Dès le départ, nous voulions mettre en place la cellule familiale afin qu’au départ, ils soient en mission dans l’espace. Les enfants sont donc leurs répliques, qui ne se reproduisent pas comme des humains. Ils ont coupé un morceau de leur corps comme un bout de doigt, l’ont planté dans un sol étranger, et c’est ainsi qu’ils ont obtenu Yumyulack et Jesse. Nous voulions donc que cela se sente comme, à un moment donné au cours de la première année sur Terre, avant de voir le premier épisode, ils ont atterri sur Terre, regardé un tas de sitcoms et pensé: «Oh, c’est comme ça que les gens vivent sur Terre. Les deux adultes dorment dans un lit et les enfants vont à l’école. Nous allons faire nos trucs de mission extraterrestre, mais nous allons aussi le faire pour nous adapter. «

Parce que les extraterrestres sont une ardoise vierge pour la comédie, si nous avons besoin d’un épisode où Terry et Corvo sont les meilleurs amis, nous pouvons le faire. Si nous avons besoin d’un épisode où on a l’impression qu’ils sont coparents ou co-maris, nous pouvons le faire. Ils ne définissent rien par la même sexualité ou les mêmes pressions sociales que les humains doivent. C’était comme si cela nous ouvrait plus de portes pour ne jamais déterminer exactement ce que leur relation, à part qu’ils ont clairement l’amour les uns pour les autres, et nous le définissons tout le temps de différentes manières. Ne jamais avoir à le définir était naturel et génial. Lorsque vous écrivez des histoires, il s’avère que vous n’avez pas d’écrits basés sur la définition que les autres ont de l’amour ou comment l’exprimer. Nous ne disons pas que nous sommes des champions de la compréhension de ce truc très bien, parce que nous ne sommes que deux auteurs de comédie ringard avec une émission sur les extraterrestres, mais nous nous libérons de tout type de tropes sociétaux sur deux maris, ou deux meilleurs amis, ou deux analogues de mission. Cela nous a permis de nous amuser avec la façon dont les autres adhèrent à des définitions comme celle-là. Alors parfois, ils sont les meilleurs amis, parfois ils se donnent un baiser de félicitations. D’autres fois, ils se disputent sur la façon de prendre soin des réplicants et de les amener à l’école. Cela dépend vraiment de l’épisode.

J’adore l’idée que les extraterrestres obtiennent leur cadre de référence pour ce qu’est une famille à partir de sitcoms, et à cause de cela, les extraterrestres semblent très bien familiarisés avec la culture pop pour n’être sur Terre que pendant un an. Je me suis demandé s’il y avait des règles que vous avez établies sur ce qu’ils peuvent savoir sur la culture pop du passé, comme comment utiliser leurs connaissances, déterminer quand les références ne fonctionnent pas, et des choses comme ça.

Les références à la culture pop que les extraterrestres sont autorisés à connaître sont essentiellement tout ce que vous pensez qu’ils auraient pu consommer en un an sans pratiquement rien à faire. Nous en connaissons tous en ce moment. Combien de personnes avez-vous vues comme « Je suis arrivé à la fin de Netflix ». Pour moi, il n’y a vraiment pas de règles sur ce que les extraterrestres peuvent savoir car ils ont accès à tout le contenu humain à portée de main comme nous.

D’un point de vue écrit, nous avons vraiment essayé de le garder pour que Corvo affirme qu’il s’intéresse moins aux trucs humains, mais Terry a vu tout. De temps en temps, nous admettons que Corvo a vu beaucoup de films et d’autres choses aussi, mais la friction entre eux vient du fait que Terry aime vraiment tous les médias. C’est un fan et un stan, et il expédie. Il est le consommateur ultime de la télévision. Corvo a vu certaines choses, mais Terry lui en veut toujours parce qu’il en voit tellement plus. Si un membre du public est préoccupé par la quantité de médias qu’il a consommés, pensez à Johnny-5 de Court-circuit percer des livres. C’est ainsi que Terry perce Harry Potter films.

Jusqu’où avez-vous prévu l’arc de l’histoire, à la fois pour la mission extraterrestre et ce qui se passe à l’intérieur du Mur?

Nous avons prévu des trucs pour environ trois ou quatre saisons des deux côtés. Nous avons des choses que nous savons que nous voulons faire avec la mission des extraterrestres sur Terre et élargir notre compréhension de leur relation avec The Pupa et rencontrer d’autres extraterrestres qui sont sur des missions similaires et voir comment cela se passe. Nous en parlons un peu dans la saison deux.

Dans le même temps, l’histoire de The Wall, nous avons encore plus planifié. Lorsque nous avons présenté l’histoire à Hulu pour la première fois, nous avons dit catégoriquement que nous voulions que autant d’épisodes aient des histoires de Wall, et nous savons que nous voulons donner le spectacle à l’histoire de The Wall pour un épisode entier. Hulu était complètement favorable, et nous avons en fait demandé que la saison soit suspendue d’un seul coup pour binging parce que nous ne voulions pas que quiconque prenne un épisode au milieu de la saison et n’ait pas le contexte de ce qui se passait dans The Wall et de ce que nous y travaillions. Je suis un énorme geek et je n’ai jamais réussi à écrire une histoire de survie de science-fiction sans détour. Donc, non seulement nous avions prévu tous les trucs de The Wall pour toute la première saison, mais nous avons également des choses structurelles que nous savions que nous voulions pour The Wall dans les deuxième, troisième et quatrième saisons, si nous obtenions ramassé jusque-là. J’adore les trucs de Wall de la première saison, mais où va cette histoire dans la deuxième saison a certains de mes épisodes préférés. Ce sera complètement surprenant.

Escape from New York est abandonné comme cadre de référence clé pour The Wall, mais quelles sont les autres influences que vous avez eues pour cette partie de l’histoire?

Absolument Évasion de New York, Mad Max, Guerre des roses, Game of Thrones, Seigneur des anneaux. Mais aussi beaucoup de jeunes adultes, littérature de science-fiction des années 1970 où les gens sont piégés dans un monde mystérieux. Il y a une série de livres intitulée Riverworld qui concerne les personnes qui se réveillent après la mort, et qui doivent naviguer dans ce nouveau monde, et il y a une sorte de narration après la vie dans The Wall. Il y a un livre intitulé La laine par Hugh Howey, qui parle des gens qui vivent dans un silo souterrain et comment vous devez reconstruire la société comme ça. Il y a beaucoup de choses comme ça. Le film cube, à partir des années 90, je pense. J’adore ce film. Différentes personnes qui sont coincées ensemble et se retrouvent dans un environnement de science-fiction.

Quant à la structure de l’histoire de The Wall, je voulais vraiment faire un spectacle animé avec ce que j’aimais dans la structure de Le fil. Vous avez l’équipage principal Le fil, des flics à la recherche de méchants, des bustes de drogue. Mais à chaque saison, vous auriez un aperçu des dockers, des gars des journaux ou des enseignants. Vous auriez toujours cette nouvelle perspective qui grandit avec chaque épisode. Et c’est là que la structure de l’insertion de The Wall dans le spectacle a été inspirée.

Parce que vous avez cet épisode qui se déroule entièrement dans The Wall, vous avez essentiellement deux finales de saison, et ils sont très séparés les uns des autres. Au fur et à mesure que ces histoires continueront, deviendront-elles plus entrelacées ou resteront-elles principalement tangentes les unes aux autres, où les extraterrestres ne joueront qu’un petit rôle dans ce qui se passe à l’intérieur du Mur?

Je ne veux pas en dire trop sur The Wall, mais le monde des gens qui sont dans The Wall est un monde qui existe et fonctionne indépendamment des réplicants. Cependant, il y a des choses qui se produisent du côté des extraterrestres des épisodes qui ont des effets sur The Wall. Vous verrez dans la deuxième saison que Jesse et Yumyulack traitent presque le mur un peu comme la télévision. Ils étudient les humains et apprennent d’eux et y mettent leurs ennemis.

Le plaisir, pour moi, ne se résume jamais vraiment au fait que les gens de The Wall traitent la situation aussi sérieusement qu’ils le feraient dans la réalité. Même s’ils boivent des dés à coudre en se disputant des bonbons avec lesquels ils troquent, c’est pour eux la vie ou la mort. Essayer de faire croître cette histoire d’une manière inattendue et d’une manière vraiment émotionnelle et dramatique est ce que nous faisons dans la deuxième saison et ce que nous avons essayé de faire dans cette première saison également.

Cela fonctionne si bien, parce que The Wall est traité si sérieusement, et puis vous avez le côté étranger lorsque Jesse nettoie une partie du mur, et Molly la souris est jetée si négligemment et vous vous sentez si triste à ce sujet.

Cette souris est la chose la plus triste que nous ayons jamais écrite, et elle ne cessait de devenir plus triste de l’animatique à la couleur en ajoutant la musique. Oh, la musique dans The Wall aussi! C’est une partition entièrement originale de notre compositeur Chris Westlake. Tous les autres épisodes sont le genre de trucs de synthés animés par câble standard. Mais pour l’épisode The Wall, Fox nous a budgétisé pour un orchestre de 60 personnes et nous l’avons enregistré en direct sur les scènes sonores de Fox où ils font des musiques de films et d’autres choses. C’est une belle partition et un épisode tellement ridicule que c’est vraiment quelque chose de spécial pour moi.

Il se sent tellement épique, et cet épisode est certainement un jalon pour la saison qui le fait se démarquer d’être juste une autre sitcom animée. J’aime cela.

Merci mec. Le spectacle vient en quelque sorte de nous qui demandons: « Qu’est-ce que nous n’avons jamais pu faire auparavant? » Hulu nous donne la chance de faire des choses que nous n’avons jamais faites auparavant et de nous soutenir avec cela. Ils nous donnent toujours des notes, ils nous gardent toujours sur la bonne voie, et ils s’assurent que nous sommes toujours honnêtes sans histoires émotionnelles. Mais si nous voulons faire quelque chose, ils nous soutiennent. Nous avons donc vraiment essayé de faire quelque chose de spécial avec ça, et je suis vraiment fier de ce que nous avons fait.

Une des autres choses qui est géniale tout au long des épisodes est la présence de The Pupa. Ce n’est pas toujours proéminent, mais il a quelques aventures secondaires, et on peut le voir en arrière-plan faire des choses étranges ici et là. Le Pupa commencera-t-il à jouer un rôle plus important au fur et à mesure qu’il évoluera dans les saisons à venir, ou restera-t-il un personnage secondaire?

Le Pupa existe pour de nombreux mécanismes de narration différents. Il a été créé à l’origine parce que j’avais un bébé au moment où nous développions la série et que je réalisais que vous aimez et craignez votre bébé, vous en avez peur et vous êtes confus à tout moment. C’est pourquoi nous voulions que The Pupa ressemble à un chien, peut-être comme un mystère inconnaissable, mais en même temps, c’est quelque chose de mignon et drôle et peut avoir ces petites histoires non verbales qui rappellent le Les bandes dessinées de Sergio Aragonés en marge de MAD Magazine que je lisais en grandissant. Je voudrais que les artistes me présentent des choses que The Pupa fait en arrière-plan, et pour un membre du public qui le recherche, nous les ferons rire.

Mais parfois, nous élargissons la portée de The Pupa et racontons d’étranges petites aventures secondaires que les extraterrestres ne connaissent pas vraiment. À la fin de la journée, il fait partie de la famille, mais ce que vous et les extraterrestres ne savez pas, parce que Terry était en charge de le savoir et n’y a pas prêté attention, c’est quand et comment ça va évoluer, consommer nous, et terraformer la planète. C’est à peu près ce que les enfants humains doivent faire à leurs parents dans une certaine mesure. Il y a des choses que vous verrez chaque saison en ce qui concerne un changement dans The Pupa, et il y a une histoire à ce sujet que vous suivrez, mais The Pupa est une combustion très lente. Nous n’écrivons pas une émission que nous voulons graver quelque chose comme ça si rapidement parce que nous aimons qui est The Pupa avant qu’il n’évolue, et nous aimons la stase inconfortable qu’elle a avec Terry et Corvo et les réplicants. Nous voulons raconter autant d’histoires que possible. Nous avons un million d’idées sur la façon dont la famille et la mission se déroulent en ce moment, et vous verrez des changements dans The Pupa chaque saison, mais pas tellement que cela change radicalement la série jusqu’à ce que vous vous y attendiez le moins.

Star Trek: ponts inférieurs

Vous travaillez également sur Star Trek: Lower Decks, une série animée pour CBS All Access qui adopte une approche comique en suivant l’extrémité inférieure d’un équipage sur un vaisseau Starfleet. Pouvez-vous parler de la façon dont vous rendez Star Trek drôle tout en respectant le canon et en minimisant la franchise, quel est votre objectif pour la série?

Je suis un énorme Star Trek fan, et personne n’a besoin d’un Star Trek comédie qui se moquait de Star Trek ou frappé Star Trek, et cela ne m’intéressait pas non plus. Je voulais écrire un Star Trek qui pourrait être canon, qui suit les règles des autres Star Trek montre que j’ai aimé et a tout ce que vous aimez Star Trek, y compris la façon dont vous racontez des histoires. Mais je suis un comédien. Je ne vais jamais écrire un sérieux Star Trek, donc la façon dont nous l’avons traité est sur un bateau qui n’est pas le vaisseau capital. Il ne s’agit pas de l’équipage du pont. Il s’agit des officiers les plus bas de ce navire. Mais quand nous cassons des histoires pour les ponts inférieurs, chaque épisode a également une bonne Star Trek épisode qui arrive à l’équipage du pont, et nos ponts inférieurs n’y participent pas. Cependant, vous ne pouvez pas avoir un gros truc de science-fiction qui se passe sur un vaisseau spatial et ne pas avoir d’effet sur eux parce que c’est leur monde entier. Donc, si vous regardez Ponts inférieurs, vous obtenez un plein Star Trek épisode du point de vue des gens qui ont leurs propres histoires sociales et émotionnelles et leurs propres histoires de science-fiction, mais ils ne sont tout simplement pas sur le pont. Ils n’ont pas les informations que le pont obtient, et ils n’ont pas la responsabilité.

En plus de cela, une grande chose qui était importante pour moi était de savoir comment accéder à ces personnages de manière comique. Comment ces personnages peuvent-ils être drôles et ne pas se casser Star Trek? Vous ne pouvez pas avoir un Morty dans Star Trek. Vous ne pouvez pas simplement avoir une personne stupide dans Starfleet, sinon cela brise le paradigme ambitieux de ce à quoi ressemble l’humanité dans Starfleet. Donc nos leads sont des foils l’un pour l’autre, mais ils sont très enracinés dans Star Trek.

Vous avez Ensign Beckett Mariner, qui est un peu comme notre Tom Cruise / Maverick, où elle est incroyable dans les trucs Starfleet, et elle est incroyablement bien informée, mais elle déteste simplement suivre les règles et elle hérisse la structure militaire. Elle veut faire ce qu’elle veut. Elle est un peu comme le capitaine Kirk si Kirk n’était pas capitaine et n’avait pas le pouvoir. Kirk suivrait son instinct, et elle suit son instinct. Ensuite, l’enseigne Brad Boimler sait également tout sur les trucs de science-fiction, et est également un incroyable membre de l’équipage de Starfleet, mais il est tellement habitué et tellement accablé par le respect des règles qu’il ne peut pas suivre son instinct. Donc, la friction comique là-bas est qu’ils veulent tous les deux la même chose, ils sont tous les deux bons dans ce genre de choses, mais émotionnellement et au niveau humain, ils sont complètement différents sur la façon dont ils le font.

C’est là que nous trouvons la comédie sur Ponts inférieurs. La plupart vient des mêmes choses que Star Trek a toujours enquêté. Oui, c’est l’avenir de l’humanité, mais qu’est-ce qui nous définit en tant qu’humains? Star Trek a toujours eu de la comédie. Chaque série de Star Trek a des personnages drôles, des épisodes drôles, et ceux qui vivent toujours dans les histoires B pour la plupart. C’est pour moi ce que j’aime Star Trek. Donc, c’est vraiment prendre cet aspect et laisser briller. Je ne peux pas attendre que vous le voyiez, car c’est l’une de mes choses préférées que j’ai jamais faites. On dirait que c’est tombé d’une autre dimension dans les années 90 où ils faisaient un drôle La prochaine génération spectacle de l’ère.

Articles sympas du Web: