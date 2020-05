Mike Flanagan écrit un autre film de Stephen King, Adapting Revival

Mike Flanagan, qui a déjà travaillé sur plusieurs Stephen King films, en fait un autre. Lui et Trevor Macy co-écrit une adaptation du roman de King’s 2014 La relance pour Warner Bros Pictures. Le duo était responsable de l’an dernier Le brillant suite Docteur sommeil, également pour Warner Bros. Mike Flanagan écrira le scénario avec lui et Macy produisant. Flanagan aura également la possibilité de diriger. Au dessus de Docteur sommeil, Flanagan a également réalisé Jeu de Gerald pour Netflix basé sur l’histoire King du même nom. Le duo est également responsable de l’excellente série Netflix La hantise de Hill House. La nouvelle a été rapportée par The Hollywood Reporter.

Mike Flanagan est le meilleur réalisateur d’horreur travaillant aujourd’hui

Revival suit une « relation entre un musicien accro à l’héroïne et un guérisseur douteux avec un agenda caché. Le ministre est obsédé par la recherche d’un moyen de communiquer avec sa femme et son enfant décédés mais finit par se connecter à une horreur Lovecraftienne ». Cela ressemble à beaucoup de traumatismes et de dommages personnels, deux choses sur lesquelles Mike Flanagan excelle. Chaque histoire qu’il touche a une saveur de responsabilité personnelle et de traumatisme personnel que les personnages doivent gérer, et chacun d’eux est émouvant et bien fait. Je ne mentirai pas, je ne pense pas seulement que Mike Flanagan est le meilleur réalisateur d’horreur travaillant aujourd’hui. Je pense qu’il est le meilleur réalisateur.

Il rend tout film et épisode profondément affectant. Son travail vous émeut et le fait qu’il travaille dans un genre dur comme l’horreur le rend encore plus impressionnant. Le voir s’attaquer à plus de Stephen King ne peut être qu’une bonne chose, Docteur sommeil était son meilleur film à ce jour, et Jeu de Gerald est criminellement sous-estimé. Vraiment, je suis juste excité que nous obtenions plus de Mike Flanagan, peu importe le projet.

Le post Mike Flanagan Writing Another Stephen King Film, Adapting Revival est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook