Mike Ashley, propriétaire de Sports Direct, offre un prêt d’urgence de 50 millions de livres sterling à l’empire Topshop de Sir Philip Green

Des plans pour un prêt d’urgence de plusieurs millions de livres pour aider le groupe Arcadia en difficulté de Sir Philip Green auraient été élaborés par le groupe Frasers de Mike Ashley, qui dirige Sports Direct et House of Fraser. Cela survient juste un jour après que l’empire de vente au détail de Sir Philip a été révélé être au bord de l’effondrement avec environ 30000 emplois à risque – y compris le personnel de vente au détail et les fournisseurs externes. Arcadia Group, qui gère les marques Topshop, Dorothy Perkins, Miss Selfridge et Burton, devrait nommer Deloitte en tant qu’administrateurs dans les prochains jours.Selon Sky News, l’offre de Frasers Group s’élève à 50 millions de livres sterling. et est susceptible de prendre la forme d’un prêt garanti. Le diffuseur a cité Chris Wootton, directeur financier de Frasers, disant: «Nous espérons que Sir Philip Green et le groupe Arcadia nous contacteront aujourd’hui pour discuter de la manière dont nous pouvons les soutenir et aider à sauver autant d’emplois que possible.» Cependant, c’est compris qu’il n’y avait pas encore d’approche formelle d’Arcadie. L’empire de vente au détail Arcadia de Sir Philip Green a déclaré qu’il travaillait sur des «options d’urgence pour assurer l’avenir des marques du groupe» après avoir annoncé qu’il s’effondrerait dans l’administration dans quelques jours (Photo: Anthony Devlin / PA) Il est probable que la proposition aggravera l’amertume rivalité entre les deux magnats des affaires, et l’offre a suscité le scepticisme de certains, qui estiment que tout prêt du groupe Frasers de M. Ashley nécessiterait l’approbation de son régime de retraite, ce qui exigerait une sécurité supplémentaire sur son exposition à l’entreprise. Le groupe Arcadia avait engagé des négociations d’urgence avec des prêteurs dans le but d’obtenir un prêt de 30 millions de livres sterling pour aider à consolider ses finances, M. Ashley ayant déclaré samedi à ITV News qu’il était intéressé par l’achat de toutes les marques d’Arcadia. est confirmé, il devrait déclencher une ruée parmi les créanciers pour obtenir le contrôle des actifs de l’entreprise.JD Sports Fashion, Boohoo Group et Next devraient tous se disputer Topshop, qui était évalué il y a moins d’une décennie à 2 milliards de livres sterling mais qui pourrait commandent maintenant un prix d’environ 250 millions de livres sterling. L’effondrement du groupe de vente au détail de Sir Philip, que le magnat milliardaire possède depuis 2002, en ferait la victime la plus importante depuis le début de la pandémie de coronavirus, rejoignant Debenhams, Oasis, Warehouse, Edinburgh Woolen Mill et Cath Kidston sur la liste des hauts faillites de rue depuis mars. Le groupe compte plus de 500 magasins de détail à travers le Royaume-Uni, la majorité d’entre eux étant actuellement fermés à la suite du deuxième verrouillage national de l’Angleterre, qui prendra fin la semaine prochaine.La plupart des employés du groupe ont vu leur salaire subventionné par le contribuable cette année en vertu de la Plus tôt cette année, Arcadia a révélé son intention de supprimer environ 500 de ses 2500 emplois au siège dans un contexte de restructuration face à la crise des coronavirus.