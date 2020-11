Mighty Max: le doubleur original suggère qu’il est temps de revenir

Récemment, j’ai eu l’honneur de parler au doubleur Ron Paulsen pendant environ une heure. Le but de l’entretien était de discuter de la Animaniacs revival sur Hulu et un peu sur son autobiographie Cours de voix, mais nous avons tous les deux discuté de toutes sortes de recoins de sa carrière. Rob, un gars incroyablement sympathique qui se détache comme s’il ne préférait rien faire que de parler avec un fan, a tout parlé de Pinky et le cerveau à Metal Gear Solid.

Partir du chemin du retour GI Joe jours, Rob Paulsen fait le doublage depuis des décennies et sa liste de crédits et de personnages ressemble aux pages d’un annuaire téléphonique. Alors qu’il a découvert le retour de Animaniacs À l’époque où le reste du monde l’a fait, il a plus tard été heureux de découvrir que Steven Spielberg avait insisté sur le fait que la série ne pouvait revenir que si les frères Warner, ainsi que Pinky and the Brain, étaient toujours exprimés par les acteurs originaux.