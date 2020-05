Miel de Tupelo – Sentinelle et Entreprise

Dans les temps anciens, vers 2019, la musique live et la gaieté étaient omniprésentes. Puis le grand schisme culturel s’est produit, et nous nous retrouvons à cheval sur l’ancien normal et l’avenir incertain, le purgatoire des audiophiles, des musiciens et des propriétaires de salles.

Cet astérisque sur la chronologie, hélas, avait laissé l’industrie du divertissement patauger, sur un respirateur et haletant son dernier souffle. Mais les sons sont de retour, même si ce n’est que par à-coups, grâce à des ajustements créatifs et des restrictions assouplies.

Une adaptation notable est celle des concerts en plein air comme ceux qui se déroulent au Tupelo Music Hall Drive-In Experience. Le lieu populaire et normalement couvert de Derry, N.H., est prêt pour son rappel, avec au moins sept spectacles par semaine dans le parking, et d’autres à venir au fur et à mesure que les événements gagneront en importance.

Les spectacles en plein air présentent les mêmes artistes de renom que les spectacles réguliers à l’intérieur de la salle, y compris Johnny A, Livingston Taylor et les groupes de reprises d’Elton John et des Beatles. Et tous les spectacles permettront au public de profiter des sons tout en respectant les directives de réouverture de l’État. La même excellente nourriture sera toujours disponible pour la consommation sur place.

Mais le propriétaire Scott Hayward dit que le talonnage ne sera pas autorisé et qu’il n’y aura pas non plus de vente d’alcool dans le lot de trois acres – pour l’instant.

Il a reçu l’approbation pour installer un restaurant en plein air et un salon à côté de la scène. À partir de la deuxième semaine de juin, une tente de 30 pieds par 75 pieds sera érigée pour accueillir plus de spectateurs, avec tous les repas et, oui, le service de boissons. Jusqu’à ce moment, l’expérience de conduite est la montrer uniquement en ville.

Les spectateurs doivent acheter des billets en ligne, puis montrer une copie de la confirmation comme ticket de parking. L’étiquette de prix de 75 $ achète deux places de stationnement – une pour la voiture et une pour les chaises longues, et peut accueillir jusqu’à quatre personnes.

« C’est génial », a déclaré Kathleen McCarthy de Lowell, qui, avec sa sœur Brenda, a récemment participé à l’émission Kasim Sulton. «Nous pouvons enfin profiter à nouveau de la musique live. C’est très relaxant. Bonne nourriture, beau temps et retour à la normale. »

Pique-nique, musique, soleil et détente – l’antidote parfait pour les âmes agitées, une panacée pour l’isolement et l’ennui.

Sulton, un musicien de session réputé dont la carrière de près de 45 ans comprend jouer pour Todd Rundgren, Meat Loaf, Hall & Oates, Blue Oyster Cult, Cheap Trick et Joan Jett et The Blackhearts, a contribué au lancement de la série avec deux spectacles samedi (midi et 3 pm), suivi de deux spectacles dimanche par le propre dieu de la guitare de Lowell, Gary Hoey.

Sulton a sondé la foule dispersée samedi et a déclaré: « C’est un honneur d’en faire partie. » Leur réponse enthousiaste n’a été diluée que parce que le public était si dispersé.

Seuls 75 billets sont disponibles pour l’expérience en plein air, mais les gens à l’intérieur de la salle à manger pourront également écouter les morceaux une fois la tente érigée et la zone entièrement ouverte.

Bien que la taille et le nombre des fonctions ne correspondent pas aux activités normales de Tupelo, presque tous les 38 employés de Hayward y seront de retour.

Pour l’entreprise, «nous sommes passés de zéro à quelque chose», a expliqué Hayward à propos des revenus.

Pour un horaire complet, qui ne cesse de croître à mesure que la popularité augmente parmi les artistes, et pour la disponibilité des billets ainsi que le menu du restaurant, consultez le site Web du Tupelo Music Hall, www.tupelomusichall.com.

Dehors, depuis leurs chaises, leurs camionnettes et les toits de Jeep, les fans peuvent commander de la nourriture à partir de leur téléphone portable. Un serveur mobile fait sortir la nourriture rapidement à l’aide d’une voiturette de golf gonflée qui va de la cuisine à la porte de la voiture en moins d’une minute.

« J’aime qu’il y ait beaucoup de place pour profiter du spectacle », a déclaré le fan Jack DeSalvo, de Salem, N.H. « Parfois, quand vous allez à des concerts, ils vous mettent si serrés. »

Les jours des arènes bondées restent, pour l’instant, dans l’ancien monde.