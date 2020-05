Midnight Sun de Stephenie Meyer: un autre ajout à The Twilight Saga?

La Saga Twilight est la série de films de fantaisie romantique la plus appréciée de tous depuis plus d’une décennie. Nous avons adoré la façon dont Kristen Stewart, Robert Pattinson et Taylor Lautner n’arrêtaient pas de nous épater avec chaque nouvelle pièce.

Maintenant, l’auteur des romans sur lesquels la série Twilight était basée, va publier un nouveau livre. Oui, vous avez bien entendu. Le nouveau roman de Stephenie Meyer, Midnight Sun, a été confirmé.

Voici tout ce que nous savons sur le roman à venir et une éventuelle adaptation cinématographique du même.

Midnight Sun sera-t-il un film Twilight Saga?

Le 4 mai 2020, une publication Instagram sur le compte officiel de The Twilight Saga a rendu tout le monde fou de passion. Le poste a déclaré qu’un nouveau livre intitulé « Midnight Sun » par Stephenie Meyer serait en vente le 4 août 2020.

De plus, la légende dit: « Ça se passe! » Le livre va raconter l’histoire du point de vue d’Edward Cullen (joué par Pattinson dans la série de films).

Prenez note: mêmes personnages, histoire similaire, perspective différente. Certes, cela augmente nos attentes! Voici ce qu’ils ont posté sur Instagram le 4 mai.

Un commentaire d’un des fans disait: « Je suis mort chaque jour en attendant ça! » Nous l’avons tous, n’est-ce pas?

En regardant les informations actuelles, il y a de fortes chances que le roman Midnight Sun soit adapté dans un film. Premièrement, les personnages et l’histoire seront étroitement liés à ceux du reste des films de la franchise.

Deuxièmement, les nouvelles du roman ont été publiées sur la poignée Instagram @twilight. Ceci est le compte officiel de la série de films The Twilight Saga.

Alors, peut-être, ils prévoient déjà un film basé sur Midnight Sun.

Films et distribution Twilight

La saga Twilight se compose de 5 films basés sur 4 romans de Stephenie Meyer. Voici la liste des films de la série-

crépuscule

La saga Twilight: New Moon

La saga Twilight: Eclipse

The Twilight Saga: Breaking Dawn (Partie 1)

The Twilight Saga: Breaking Dawn (Partie 2)

La première partie est sortie en 2008 et la cinquième en 2012.

IMAGE: Pinterest En outre, le casting principal comprend Kristen Stewart (Bella Swan), Robert Pattinson (vampire Edward Cullen) et Taylor Lautner (Jacob Black). Si les créateurs réalisent un film sur le roman à venir, nous serions ravis de les voir réapparaître lors de la distribution de Midnight Sun.

Quand le film Midnight Sun sortira-t-il?

Eh bien, il n’y a eu aucune annonce sur le moment ou si le film sera réalisé. Cependant, nous pouvons nous attendre à ce que cela se produise en regardant la forte base de fans et la réception exceptionnelle des 5 films de la saga Twilight.

Mais, cela dit, il n’y a pas encore de confirmation officielle. Attendons donc que le roman sorte en premier pour que les créateurs nous disent ce qu’ils ont prévu de faire. Restez connectés pour plus de nouvelles!