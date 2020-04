Middleditch and Schwartz est Comedy Gold / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Les séries: Middleditch & Schwartz

Où vous pouvez le diffuser: Netflix

Le Pitch: Middleditch & Schwartz est un spectacle improvisé pour deux personnes. Sur la base d’une courte séance de questions-réponses sur l’audience où quelqu’un dans la foule raconte au duo quelque chose qui le passionne ou le redoute à l’avenir, Thomas Middleditch (Silicon Valley) et Ben Schwartz (Sonic le hérisson, parcs et loisirs) créez des personnages, des scènes et des intrigues à partir de la manchette, sans savoir où ils finiront, le tout en fonction de ce qu’ils viennent d’entendre du public. Pas de crochets, pas de gadgets, pas de scripts et pas d’accessoires à part deux chaises. Ce sont deux grands amis avec des instincts comiques incroyables qui font tout sous vos yeux. Chaque émission est totalement différente et vous ne savez jamais ce qui va se passer ensuite.



Pourquoi est-il essentiel de visualiser la quarantaine: En ce moment, vous pourriez probablement faire avec une longue période de rire chaleureux alors que nous continuons à fouler les eaux bouillonnantes de l’enfer sur Terre. Ne cherchez pas plus loin que trois spéciaux de comédie complètement improvisés de Thomas Middleditch et Ben Schwartz, partenaires de la comédie qui ont chacun joué dans une variété de films et d’émissions de télévision que vous connaissez et aimez. Les deux acteurs sont également des comédiens de formation experte qui ont fait une tournée au cours des deux dernières années, faisant des spectacles d’improvisation à long terme pour un public à guichets fermés à travers les États-Unis. Trois d’entre eux ont été enregistrés au NYU Skirball Center for the Performing Arts, et ils sont maintenant disponibles à perpétuité sur Netflix.

Dans le premier specal d’improvisation, Middleditch et Schwartz concoctent un mariage bizarre où une romance de sixième année pourrait bouleverser les noces. Le deuxième point spécial sur une classe de faculté de droit où un étrange secret surnaturel force un Club des petits déjeunersgroupe d’étudiants ressemblant à se regrouper malgré leurs différences. Et enfin, le troisième se concentre sur deux amis qui poursuivent chacun leur travail de rêve en photographie pour avoir soudainement une crise existentielle concernant leur place dans le monde et ce qu’ils veulent vraiment.

Si ces prémisses ne ressemblent pas à celles de la comédie, vous ne savez pas à quel point vous vous trompez. Chacune de ces promotions, d’un peu moins d’une heure, regorge de quelques-uns des éclats de rire les plus importants, les plus cohérents et les plus fréquents que j’ai eu depuis longtemps. Que Middleditch et Schwartz créent une série de scènes liées entre elles par un fil narratif global ou laissent une seule scène se dérouler de façon folle, ces spectacles sont d’une drôle de stupéfaction et illustrent la maîtrise de la comédie d’improvisation de ce duo dynamique. Les rappels seuls vous laisseront impressionnés, en particulier une certaine torsion spectrale dans la première spéciale.

Ce qui rend Middleditch & Schwartz se démarquer de l’improvisation à laquelle la plupart des publics sont habitués, comme De quelle ligne s’agit-il de toute façon?, c’est le fait que ces émissions tentent de raconter une histoire improvisée avec un début, un milieu et une fin, tout en rendant l’histoire drôle sans passer par des rires bon marché et faciles. Ajoutant au divertissement est le fait que Middleditch et Schwartz n’ont pas peur de casser le caractère de temps en temps, surtout quand ils semblent avoir oublié où certains personnages sont sur scène ou même quels sont leurs noms. Parfois, ils remettent en question les décisions qui vont être prises, sachant intuitivement où va l’esprit de l’autre. C’est un peu une improvisation non-non, mais ça fait des plaisanteries si amusantes et ça ne fait jamais dérailler le spectacle, donc ça n’a même pas d’importance.

Alors, pour une remontée rapide en ces temps incertains, asseyez-vous quelques heures pour regarder les trois spéciaux de comédie improvisée de Thomas Middleditch et Ben Schwartz. Peut-être même les espacer pour laisser les bons moments rouler un peu plus longtemps. Vous serez épuisé de rire et voudrez immédiatement les chercher à chaque fois qu’ils repartiront en tournée (ils ont actuellement des spectacles au Texas pour septembre). Prendre plaisir!

