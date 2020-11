Microsoft va renommer les applications pour le système d’exploitation léger Windows 10

in

Windows 10X semble changer plusieurs fonctionnalités et applications pour le mieux, rendant plusieurs composants d’interface utilisateur modernes pour se différencier de l’actuel Windows 10.

Par exemple, Windows 10X supprime Cortana lors de la première exécution, ce qui signifie que vous obtiendrez une expérience ou des animations plus rapides et simples lorsque vous configurez l’appareil pour la première fois.

Windows 10X pourrait être finalisé en décembre et il sera jugé prêt pour les fabricants plus tard cette année ou au début de l’année prochaine, mais le système d’exploitation modulaire n’arrivera pas sur le marché avant le printemps 2021.

Selon un document divulgué, Windows 10X est livré avec plusieurs applications de « boîte de réception », également appelées applications par défaut. Cela comprend Microsoft Edge, la suite Office, Microsoft Teams, les tâches, les photos, l’explorateur, l’appareil photo, la calculatrice, les alarmes et l’horloge, les films et la télévision, la peinture, la musique, le bloc-notes, les contacts, la messagerie, le plan multimédia et le centre d’apprentissage.

Les deux applications – Media Plan et Learning Hub – sont en fait des forfaits mobiles et des astuces Windows 10.

Étant donné que Cortana n’est pas une application importante dans Windows 10X, Microsoft utilisera le «Learning Hub» intégré (actuellement appelé application Conseils) pour mettre en évidence des explications concises sur la façon d’effectuer des tâches dans le nouveau système d’exploitation.

Dans une nouvelle capture d’écran publiée sur l’application Conseils actuelle, Microsoft a confirmé que le «Learning Hub» est la même application de conseils avec une nouvelle interface utilisateur et plus d’informations.

Grâce au Learning Hub, les fabricants de PC n’auront pas besoin de créer des didacticiels pour aider les utilisateurs à apprendre la nouvelle expérience Windows 10X. Cette nouvelle application, qui sera intégrée au système d’exploitation, vous apprendra les nouveaux aspects d’une manière claire et directe.

Microsoft prévoit également d’inclure des vidéos, des images et des animations montrant les nouvelles fonctionnalités de 10X en action.

D’autres applications pré-installées incluent Météo, Enregistreur vocal, Personnes, Spotify, Netflix, Snip & Sketch et jusqu’à 4 applications OEM. Par exemple, si vous achetez un périphérique Windows 10X auprès de HP, vous pouvez vous attendre à ce qu’il soit pré-installé avec l’outil d’assistance HP.

