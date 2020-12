Microsoft travaillerait maintenant sur un Surface Duo noir

in

Le Surface Duo innovant de Microsoft apporte une tonne à la table, mais il n’est actuellement disponible qu’en une seule variante de couleur.

Pour donner une nouvelle vie au look, Microsoft envisage enfin une nouvelle variante de couleur noire dans un avenir pas trop lointain et le nouveau Surface Duo pourrait faire ses débuts au début de l’année prochaine lorsque le géant de la technologie devrait étendre le téléphone à double écran à plus marchés.

La semaine dernière, des sources fiables nous ont informés que Surface Duo est en préparation pour le lancement international début 2021. Microsoft est déjà en contact avec des opérateurs de téléphonie mobile au Royaume-Uni pour vendre l’appareil mobile révolutionnaire à plus de clients.

Comme nous l’avons mentionné dans nos articles plus anciens, le Surface Duo de Microsoft est impressionnant dans le domaine de l’apparence. Il est livré avec du verre et un design fin, et il a certainement l’air de qualité supérieure, mais il n’est disponible qu’en une seule couleur. C’est vraiment dommage, étant donné que les téléphones de marque Lumia étaient proposés dans de nombreuses options de couleurs.

Heureusement, un nouvelle rumeur suggère qu’une option de couleur noire pour le Surface Duo est peut-être en préparation. Nous ne connaissons tout simplement pas encore la date de sortie, mais la seule chose que nous savons est que, apparemment, Microsoft pourrait annoncer la variante noire pour les États-Unis et le marché international.

N’oubliez pas que les plans sont susceptibles de changer et que Microsoft pourrait annuler le Surface Duo noir pour se concentrer sur le matériel de nouvelle génération.

Avec Surface Duo, vous obtiendrez deux écrans PixelSense Fusion de 5,6 pouces qui deviennent un grand écran de 8,1 pouces lorsque le téléphone est déplié. Le Duo comprend également une charnière à 360 degrés qui vous permettra d’utiliser le téléphone dans plusieurs facteurs de forme, tels que le mode tablette, le mode livre et l’ordinateur portable.

Surface Duo comprend le chipset Snapdragon 855, 6 Go de RAM, avec 128 Go ou 256 Go de stockage. Vous obtiendrez également une batterie de 3577 mAh répartie sous les deux écrans.

Le message que Microsoft travaillerait maintenant sur un Surface Duo noir est apparu en premier sur Windows Latest