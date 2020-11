Microsoft tente d’acquérir «plusieurs» studios japonais

Microsoft cherche à se déplacer au Japon, et apparemment, cela signifie acquérir un studio ou trois. Le géant de la technologie a examiné des accords avec plusieurs développeurs, bien que rien n’ait été conclu.

Dans un rapport sur la stratégie de Microsoft pour le marché japonais, Bloomberg déclare que la société tente activement de négocier des acquisitions, après avoir discuté avec un certain nombre de sociétés. Selon l’article, «plusieurs développeurs de jeux basés au Japon, du plus petit au plus grand» ont été approchés par Microsoft pour acheter leurs équipes. Les studios n’ont pas commenté le déroulement de ces conversations et ont choisi de rester anonymes. Microsoft n’a ni confirmé ni démenti les demandes, Jeremy Hinton, responsable des opérations Xbox en Asie, déclarant que «les acquisitions sont une possibilité mais il n’y a pas d’annonces à partager pour le moment».

Après avoir échoué avec les joueurs japonais sur la Xbox One, où la console est sortie un an après les États-Unis et n’a jamais rattrapé Sony et Nintendo, Microsoft espère que la Xbox Series S, le frère sans disque de la Xbox Series X, et un l’accent mis sur le Xbox Game Pass contribuera à susciter l’intérêt. Le service d’abonnement permet aux joueurs d’accéder aux jeux sur plusieurs appareils, y compris le PC, et sa bibliothèque est mise à jour mensuellement. Les accords avec de grands éditeurs comme EA font de Game Pass un investissement de plus en plus important, même s’il existe parfois une disparité entre ce qui est sur console et ce qui est sur PC.

Microsoft a acquis ZeniMax Media, la société mère de l’éditeur Bethesda, pour 7,5 milliards de dollars en août, donc tous les paris sont sur ce que la marque est prête à dépenser pour le bon niveau de nom d’IP. Toute la bibliothèque de Bethesda – y compris Doom Eternal, Skyrim et Fallout 4 – se dirige maintenant vers Game Pass, et il y a un doute que les prochains jeux de l’éditeur sortiront toujours sur PlayStation 5.

Nous verrons ce qui se passe, cette génération de consoles est déjà intéressante, et elles n’ont même pas encore été correctement publiées. Peut-être que ce que Microsoft doit vraiment faire, c’est commencer à envoyer aux célébrités japonaises leur propre réfrigérateur Xbox One X.

