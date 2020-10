Microsoft Teams pour obtenir de nouvelles mises en page, une communication ciblée

in

Microsoft a déjà confirmé qu’il travaillait sur de nombreuses améliorations pour les utilisateurs de mobiles et de bureau et la société a partagé plus de détails au cours du week-end.

La semaine dernière, l’application mobile Microsoft Teams a reçu une nouvelle mise à jour avec une multitude de nouvelles fonctionnalités, y compris une nouvelle option qui vous permet de bloquer les aperçus des messages, d’activer l’intégration de la messagerie vocale de l’appelant et d’améliorer le correcteur orthographique sur iOS.

De plus, Microsoft Teams pour iOS vous permet désormais d’accéder à des options plus avancées lorsque vous êtes en communication.

Au cours du week-end, Microsoft a annoncé qu’il travaillait également sur un nouveau mode de présentation pour Android et iOS qui permettra aux utilisateurs de voir plus de participants. Cette fonctionnalité vous permettra de voir le contenu partagé et plusieurs participants en même temps.

De même, Microsoft affirme qu’il améliore également le mode de présentation lorsque la fonctionnalité de mise en lumière des équipes est activée.

Les nouvelles améliorations de la mise en page commenceront à être déployées auprès des utilisateurs iOS en novembre. Les utilisateurs d’Android recevront la mise à jour en décembre 2020 ou janvier 2021.

Sur le bureau, les présentateurs seront autorisés à personnaliser la mise en page en permettant à leur vidéo d’apparaître au-dessus du contenu. Les utilisateurs peuvent également déplacer leur présentation PowerPoint ou Word dans un coin et faire de la place pour les autres membres du groupe, afin qu’ils puissent facilement s’adresser à leur public ou à leurs enseignants sans basculer entre le contenu et leur vidéo.

En outre, Microsoft travaille sur une nouvelle fonctionnalité de communication ciblée qui permettra aux utilisateurs de bureau d’envoyer un message à tous les membres dans un rôle spécifique. Par exemple, vous pouvez désormais envoyer un message à tous les membres d’un groupe et aux étudiants d’une section particulière en même temps.

De même, vous pouvez également envoyer un message à tous les caissiers de votre magasin en même temps en mentionnant simplement le nom du rôle dans votre message.

La communication ciblée fonctionne uniquement lorsqu’un rôle ou une balise spécifique est attribué aux utilisateurs de la même organisation. Lorsqu’elle est activée, les utilisateurs peuvent également partager des informations et collaborer avec des collègues.

Microsoft Teams permettra également aux utilisateurs de transférer rapidement les appels vers des canaux spécifiques et d’organiser le service d’assistance ou la hotline.

